Doi politisti din Husi, loviti cu masina de un sofer oprit pentru un control. Oamenii legii au ajuns la spital

"In aceasta seara, doi agenti de politie din cadrul Politiei Municipiului Husi au oprit un autoturism, pentru control. Intrucat conducatorul autoturismului emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat testarea cu aparatul etilotest. Barbatul, in varsta de 44 de ani, a refuzat testarea, a devenit recalcitrant, a pornit autoturismul si i-a lovit pe cei doi politisti", se precizeaza intr-un comunicat al MAI. Conform sursei citate, agentii au suferit leziuni corporale si au fost transportati la Spitalul municipal Husi, pentru investigatii medicale.Soferul a fost depistat, la scurt timp, pe raza municipiului Husi. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat, barbatul fiind transportat la o unitate medicala, unde a refuzat recoltarea de probe biologice.Pe numele suspectului a fost intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a fost instiintat imediat despre acest caz, fiind informat in permanenta cu privire la starea de sanatate a celor doi politisti. In urma investigatiilor medicale a rezultat ca starea acestora de sanatate este stabila. Ministrul Lucian Bode condamna cu fermitate astfel de comportamente, cerandu-le totodata tuturor factorilor implicati sa manifeste toleranta zero fata de agresiunile la care sunt supusi angajatii MAI in indeplinirea atributiilor de serviciu", se mentioneaza in comunicat.MAI mai mentioneaza ca ministrul Lucian Bode le-a cerut politistilor sa intensifice actiunile pentru depistarea in trafic a conducatorilor auto care au consumat bauturi alcoolice sau alte substante interzise si care prezinta un pericol pentru participantii la trafic.