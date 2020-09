Primaria Capitalei propune achizitia de teste rapide pentru profesori, medici si soferi RATB. Proiectul, dezbatut luni in Consiliul General

* Consilierii municipali urmeaza sa dezbata trei proiecte de hotarare care vizeaza testarea copiilor din unitatile de invatamant din Bucuresti, a cadrelor didactice, a personalului medical, precum si a angajatilor STB, valoarea totala a acestor masuri fiind de peste 55 de milioane de lei.Astfel, proiectul "Scoli sanatoase in Bucuresti" vizeaza acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200 de lei/beneficiar ce va fi decontat unitatilor de specialitate in testare RTC-PCR afiliate proiectului, pentru un numar de 250.000 de elevi, ce isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant prescolar, primar, gimnazial si liceal aflate pe teritoriul Municipiului Bucuresti. Proiectul va avea un buget de 50 de milioane de lei. Copiii vor fi testati daca manifesta simptome de imbolnavire precum febra, tuse, stranuturi repetate, rosu in gat, la triajul epidemiologic realizat de catre personalul medical al institutiei de invatamant.Proiectul "Testare pentru depistarea anticorpilor COVID-19" se adreseaza unui numar de 60.600 de beneficiari formati din personalul medical si auxiliar, cadre didactice si personal auxiliar, lucratori din transportul public, ce-si desfasoara activitatea pe raza Municipiului Bucuresti. Testarea se va realiza doar pentru cei care solicita in mod voluntar efectuarea testelor serologice ce detecteaza raspunsul imun al organismului uman la infectia cu noul coronavirus . Bugetul proiectului este de 1.333.200 lei.Cel de-al treilea proiect vizeaza modificarea programului "Testam pentru a salva economia si locurile de munca", prin suplimentarea numarului de beneficiari de la 3.000 la 27.000. Totodata, printre beneficiari, fata de categoriile prevazute anterior, a fost introdus si personalul din invatamant. Bugetul alocat proiectului, care avea initial o valoare de 633.000 lei, ar urma sa fie majorat la 5.442.000 lei.* Persoanele care apartin grupurilor vulnerabile ar putea beneficia zilnic de o supa sau o ciorba si de paine. Programul "Supa Comunitara" va fi derulat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, iar alocatia minima de hrana pentru o persoana ar urma sa aiba valoarea de 6 lei. Programul se va desfasura la nivelul a trei unitati, care vor fi identificate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala, localizate in urmatoarele zone: Obor, Viilor si Gara de Nord.* Titlul de cetatean de onoare al Capitalei urmeaza sa fie conferit actorilor Mitica Popescu si Horatiu Malaele, precum si academicianului Constantin Balaceanu-Stolnici.* Un nou proiect de rectificare bugetara prevede suplimentarea cu 110 milioane de lei a sumelor pentru subventii destinate transportului in comun. Totodata, bugetul creditelor interne va fi majorat cu 100 de milioane de lei, dintre care 50 de milioane pentru achizitia de autobuze hibride, iar 50 de milioane pentru obiective de infrastructura precum Penetratia Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti-Pitesti, Largirea Soselei Fabrica de Glucoza, Pasajul Doamna Ghica. Masura vine dupa ce, conform raportului de specialitate, Comisia de autorizare a imprumuturilor locale a avizat favorabil acordarea unui imprumut in valoare de 100 de milioane de lei, precum si tragerea finantarii rambursabile integral in anul 2020.* CGMB ar putea adopta un proiect de hotarare privind realizarea unui drum de acces in cartierul Henri Coanda prin strada Biharia, valoarea investitiei fiind de circa 66 de milioane de lei cu TVA. Durata de executie este estimata la 11 luni. Proiectul propune realizarea unui drum care sa lege ansamblul rezidential Henri Coanda la soseaua Pipera si strada Capitan Alexandru Serbanescu.* Pe ordinea de zi suplimentara a sedintei figureaza doua proiecte de hotarare care vizeaza promovarea turistica a Capitalei. Conform proiectului "Promotor pentru Bucuresti - Oras turistic si cultural", ghidul de turism care insoteste un grup mai mare de cinci persoane pentru vizitarea obiectivelor turistice si culturale aflate sub autoritatea CGMB este exceptat de la plata taxei de vizitare.Al doilea proiect prevede organizarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica in amplasamentul situat in Pasajul din Piata Universitatii, prin reorganizarea fostului Punct de Informare Turistica.* Tot pe ordinea de zi suplimentara figureaza un proiect privind modernizarea sistemului de iluminat public pe soseaua Stefan cel Mare, masura care ar urma sa beneficieze de finantare din Fondul pentru Mediu. Proiectul vizeaza eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat public pe sos. Stefan cel Mare prin inlocuirea aparatelor de iluminat cu vapori de sodiu existente cu aparate moderne cu tehnologie LED. Valoarea totala a proiectului este in cuantum de 2.927.745,08 lei inclusiv TVA, iar contributia proprie totala in proiect a municipiului Bucuresti este de 1.913.411,53 lei.* Consiliul Local Sector 1 ar putea fi imputernicit sa hotarasca referitor la infiintarea unei societati pentru prestarea de servicii IT si a unui pol de competitivitate in domeniul transformarii digitale, conform unor proiecte de pe ordinea de zi suplimentara.