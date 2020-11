Cum a fost achitat un sofer care a refuzat sa ii fie recoltat sange pentru stabilirea alcoolemiei spunand ca se teme de ace

Judecatoria Sectorului 4 a pronuntat, in 24 septembrie 2020, o prima sentinta intr-un dosar in care un barbat de 47 de ani a fost trimis in judecata pentru ca a refuzat recoltarea de sange pentru stabilirea alcoolemiei, arata Adevarul. Barbatul a fost achitat, dar sentinta nu este definitiva.Potrivit sursei citate, dosarul penal pe numele soferului a fost deschis in ianuarie 2017, cand Politistii Sectiei 2 din Capitala au oprit un Mercedes care mergea "cu o viteza foarte mare", iar cand au observat ca soferul miroase a alcool , pentru ca nu aveau etilotest in dotare, au chemat un echipaj de la Brigada Rutiera pentru a-l pune pe sofer sa sufle in "fiola".Barbatul a refuzat sa sufle in etilotest si a fost dus la Institutul de Medicina Legala pentru recoltarea de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Pentru ca a refuzat sa ii fie recoltat sange, motivand ca ii este teama de ace, soferului i-a fost deschis dosar penal, fapta fiind infractiune.Judecatoria Sectorului 4 l-a achitat pe barbatul trimis in judecata aratand ca declaratiile politistilor, care au calitate de martori in dosar, sunt contradictorii, mai arata Adevarul "Pe de o parte, agentii de politie , respectiv martorii U.O.A. si S.A. au aratat in primele declaratii ca procedura a fost urmata conform legii, inculpatului aducandu-i-se la cunostinta obligatia de a se supune prelevarii mostrelor biologice, precum si avertismentul ca refuzul de a se supune prelevarii constituie infractiune. Ulterior, in declaratia data la 08.02.2017, precum si in cea data in fata instantei de judecata, martorul U.O.A. relateaza ca nu isi mai aminteste daca inculpatului i-a fost adus la cunostinta ca refuzul de a se supune prelevarii mostrelor biologice constituie infractiune, insa trebuie sa ii fi spus martorul S.A., intrucat asa este procedura", se arata in sentinta Judecatoriei Sector 4.Potrivit sursei amintite, judecatorul care a pronuntat sentinta de achitare a mai aratat ca solicitarea soferului, de a beneficia de asistenta medicala specializata, era justificata daca politistii "urmareau intr-adevar efectuarea unei prelevari a mostrelor biologice, si nu efectuarea unor proceduri formale, care sa depinda de vointa unei persoane care nu cunostea cu certitudine ce i se intampla"."Instanta intelege nevoia organelor de politie de a manifesta vigilenta si tenacitate in prevenirea fenomenului infractional, in special cand este vorba despre protectia circulatiei pe drumurile publice in fata persoanelor care conduc autovehicule in stare de ebrietate, insa aceste proceduri, chiar daca presupun infrangerea consimtamantului soferului care trebuie sa se supuna prelevarii, nu se pot transforma in tratamente degradante pentru acesta din urma", mai arata Judecatoria Sectorului 4.