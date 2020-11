Sofer din Bihor arestat, dupa ce le-a prezentat politistilor permisul fratelui sau mort

Acesta a fost oprit de agentii rutieri in apropierea localitatii bihorene Salard si a ajuns in arestul Politiei, dupa ce s-a prezentat in fata politistilor cu numele fratelui sau mort si le-a aratat permisul de conducere al acestuia, scrie publicatia locala Bihoreanul.ro Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de duminica, pe DN 19E, intre Biharia si Salard, unde barbatul, Viorel Sebastian Iuhas, circula la volanul unui Volkswagen si a fost filmat de politistii din Biharia depasind pe linie continua.Rugat sa-si prezinte actele de identitate, Iuhas a pretins ca are la el doar permisul de conducere emis de autoritatile din Marea Britanie si certificatul de nastere.Numai ca barbatul nu semana cu fotografia din permis, iar verificandu-i documentele in baza de date, politistii au descoperit ca apartin de fapt unei persoane decedate din 2018, nimeni altul decat fratele soferului.Desi prins cu minciuna, Iuhas a continuat sa nege, sustinand ca el este persoana din documente si ca nu are niciun frate mort, insa pentru ca dovezile indicau cu totul altceva, a fost condus la sediul Postului de Politie Biharia. Aici, dupa verificarile facute, agentii de Politie i-au stabilit cu exactitate identitatea, descoperind astfel si motivul pentru care barbatul se incapatana sa minta: nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si, in plus, era recidivist, avand mai multe condamnari pentru infractiuni rutiere.Ca atare, Viorel Sebastian Iuhas a fost retinut pentru 24 de ore sub acuzatia de conducere a unui autovehicul fara permis si fals privind identitatea, iar luni a fost prezentat la Judecatoria Oradea, unde s-a emis pe numele lui un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Masura mai poate fi contestata la Tribunalul Bihor.CITESTE SI: