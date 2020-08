Sofer din Capitala in arest preventiv dupa dubla tentativa de viol. Victimele au folosit o aplicatie de transport persoane

Cazurile de viol din Capitala se inmultesc

"La data de 27.08.2020, persoana vatamata a solicitat prin intermediul unei aplicatii mobile efectuarea unui transport de persoane pe raza municipiului Bucuresti. In urma solicitarii, s-a prezentat inculpatul, in calitate de sofer al unui autovehicul, care in timpul efectuarii cursei a incercat sa intretina cu persoana vatamata raporturi sexuale orale, prin constrangere, fara a reusi acest lucru.Ulterior, la data de 28.08.2020 in timpul efectuarii unui alt transport de persoane, inculpatul a incercat sa intretina cu o persoana vatamata diferita raporturi sexuale orale, prin constrangere, fara a reusi acest lucru", au trimis procurorii din cadrul parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 al Capitalei.Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au propus luarea masurii arestului preventiv fata de inculpat pe o perioada de 30 de zile, propunere admisa la data de 29.08.2020 de judecatorul de drepturi si libertati de la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.In weekend, o tanara de 25 de ani a reclamat faptul ca a fost agresata sexual in Oraselul Copiilor, din Sectorul 4 al Capitalei, unde iesise la alergat. Tanara a ales o alee mai laturalnica unde a intalnit doi barbati in stare de ebritate care au urmarit-o si au trantit-o la pamant, unde au incercat sa o agreseze.Victima a tipat cat a putut de tare, iar martorii din zona au auzit-o si i-au sarit rapid in ajutor. Au reusit insa sa il retina doar pe prietenul agresorului. Celalalt barbat a apucat sa fuga, dar a fost incatusat, putin mai tarziu, de un echipaj de politie