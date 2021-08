Șoferiță româncă, scandal cu polițiștii rutieri. „Băi, tâmpitule, nu sunt beată! Sunt persoană publică!” VIDEO

„Băi, tâmpitule, nu sunt beată! Sunt persoană publică!”Culmea tupeului la această doamnă care a recunoscut că a băut "o bere" pentru ca „dacă bei o bere, in Germania ai voie sa conduci”. Probabil la fel s-a gândit și premierul Cîțu când a condus beat, dacă bei 7-8 beri poți să te urci la volan.Vizibil deranjată ca si-au permis să o legitimeze, aceasta a inceput sa ii injure pe colegii noștri si sa le ceara sa o lase in pace, intrucat este o persoană a publică. Aceasta fusese oprită în trafic de colegii noștri după ce consumase alcool și se urcase la volan aseară în localitatea Lugoj din județul Timiș.Pentru că a vrut să se simtă ca în Germania, femeia a rămas pieton acum, având timp suficient să se gândească la câte beri are voie sa consume”, arată cei de la Sindicatul Europol într-o postare pe Facebook