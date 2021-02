Soferul de 97 de ani care a lovit un pensionar pe "zebra" si a fugit si-a reinnoit permisul la 95 de ani. Accidentul, produs in Timisoara

Potrivit ziarului "Adevarul" , imediat dupa accidentul care a avut loc luni, 8 februarie 2021, permisul de conducere al batranului de 97 de ani a fost verificat, iar concluzia la care s-a ajuns este ca permisul pensionarului este perfect valabil. Astfel, pensionarul de 97 de ani isi reinnoise permisul la varsta de 95 de ani, pe baza unui aviz medical care atesta ca soferul este apt sa conduca. Luni, 8 februarie 2021, un pensionar de 74 de ani din Timisoara a ajuns la spital dupa ce a fost lovit, pe trecerea de pietoni, de un sofer in varsta de 97 de ani. Accidentul a avut loc pe strada Pestalozzi, din capitala Banatului. Potrivit politistilor, soferul in varsta de 97 de ani a fugit de la locul accidentului."Un barbat in varsta de 97 de ani a condus un autoturism pe strada Pestalozzi, iar la un moment dat a surprins si accidentat un pieton in varsta de 74 de ani. Ulterior, barbatul in varsta de 97 de ani a parasit locul accidentului fiind depistat la scurt timp pe bulevardul Corneliu Coposu . In urma impactului a rezultat o victima, respectiv barbatul in varsta de 74 de ani, fiind transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale", a transmis Politia Timis.