Un barbat care s-a rasturnat cu masina pe Podul Basarab din Bucuresti s-a dat drept pasagerul autoturismului

Politia a fost sesizata prin apel la 112, miercuri, in jurul orei 21.45, cu privire la producerea unui accident rutier pe Podul Basarab.Politistii sositi la fata locului au gasit autovehiculul pe liniile de tramvai si un barbat, in varsta de 37 de ani, care nu prezenta vatamari corporale vizibile si nu a solicitat transportul la spital pentru ingrijiri, declarand ca a fost pasager, iar conducatorul auto nu se mai afla la fata locului.In urma investigatiilor efectuate de catre politistii rutieri si audierii persoanei de la fata locului, s-a stabilit faptul ca aceasta a condus autovehiculul implicat in evenimentul rutier.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.32 mg/l alcool pur in aerul expirat, respectiv cu aparatul Drugtest, rezultat negativ.A fost condus la Biroul Accidente Usoare unde a fost sanctionat contraventional, fiindu-i retinut permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.