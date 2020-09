Scene demne de "Cascadorii rasului", in Olt: Un barbat, prins beat la volan si fara permis, a vrut sa fuga de politisti dar a intrat cu masina in autospeciala lor

Incidentul s-a produs miercuri, 16 septembrie 2020, in localitatea Rusanesti, judetul Olt."La data de 16 septembrie 2020, in timp ce supravegheau traficul rutier, politistii din cadrul Politiei orasului Corabia au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui barbat care se deplasa pe strada principala din comuna Rusanesti.La vederea politistilor, conducatorul auto a efectuat manevra de mers inapoi si a acrosat autospeciala de politie, dupa care a fugit. In urma evenimentului au fost produse doar pagube materiale", a precizat IPJ Olt pentru Gazeta de OLT Barbatul de 32 de ani, din Rusanesti a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o concentratie de 1,35 miligrame/litru alcool pur in aerul expirat. A refuzat insa recoltarea de probe biologice de sange.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si joi urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia cu propuneri legale.Soferul din Olt este cercetat pentru distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice de sange.Citeste si: