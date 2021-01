Un sofer agresiv a coborat din masina sa se bata cu un alt barbat. Intre timp, masina "a plecat" singura pana intr-un semafor

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, miercuri seara, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova au fost sesizati de un barbat de 44 de ani cu privire la faptul ca a fost agresat fizic in urma unei sicanari in trafic "In urma verificarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca pe strada A.I. Cuza, din Craiova, a avut loc o sicanare in trafic intre barbatul de 44 de ani si un alt barbat de 40 de ani, din localitate. Cel din urma a patruns pe contrasensul strazii AI Cuza si a coborat din autoturism pe care l-a lasat neasigurat cu frana de mana. Autoturismul s-a pus in miscare lovind un semafor electric amplasat pe strada respectiva. Totodata, barbatul l-ar fi lovit in zona fetei pe barbatul de 44 de ani, care nu a necesitat acordarea de ingrijiri medicale", se arata in comunicatul IPJ Dolj.Sursa citata mentioneaza ca la fata locului s-au deplasat si politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova care l-au amendat pe barbatul de 40 de ani cu 2.175 de lei.De asemenea, politistii Sectiei 1 Politie Craiova au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente.CITESTE SI: