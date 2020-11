Un sofer baut si fara permis a fost prins la volanul unei masini neinmatriculate si cu numere false

Acesta a fost retinut de politisti.Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, politistii din Maldaresti au oprit, pentru control pe raza comunei Popesti, un autoturism de teren, condus de un barbat de 45 de ani, din comuna Olanu.In urma verificarilor, politistii au stabilit ca masina nu este inmatriculata, iar placutele cu numere de inmatriculate ce erau montate pe aceasta provin de la un alt autoturism.De asemenea, politistii au constatat ca barbatul nu are permis de conducere, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost dus la o unitate medicala in vederea recoltarii a doua probe biologice de sange.CITESTE SI: FOTO VIDEO Ce-a mai ramas dintr-un bolid BMW dupa impactul violent cu un stalp de electricitate. Soferul de 20 de ani a murit