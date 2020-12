Un sofer de 36 de ani aflat sub influenta drogurilor a lovit un pieton in Focsani si a parasit locul accidentului

"Am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Republicii din municipiul Focsani, in zona unei treceri de pietoni provizorii, un pieton a fost acrosat de un autoturism al carui conducator auto ar fi parasit locul producerii accidentului. La aproximativ 20 de minute de la sesizare, politistii rutieri au identificat autoturismul pe o strada din localitate, iar la volanul acestuia se afla un barbat de 36 de ani din localitate", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit Politiei, conducatorul auto a fost testat cu privire la consumul de alcool iar rezultatul a fost negativ. In schimb, la testarea cu aparatul Drug Test, rezultatul a indicat prezenta unei substante psihoactive, motiv pentru care politistii l-au condus pe cel in cauza la o unitate medicala unde i-au fost recoltate mostre biologice de sange.Pietonul, un barbat de 37 de ani din municipiul Focsani, a suferit leziuni usoare.Cercetarile continua in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducerea unui auto sub influenta alcoolului/altor substante.