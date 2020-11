FOTO Masina pe contrasens, pe autostrada A10 Sebes - Turda. Cum a fost oprit soferul si obligat sa intoarca

Pentru ca soferul inconstient sa se intoarca pe sensul de mers a fost nevoie ca un conducator auto sa se opreasca cu masina in fata acestuia, pe banda a doua."Era tare revoltat ca nu-l las sa mearga mai departe", a precizat conducatorul auto, care mai apoi a postat fotografia cu isprava soferului pe un grup de Facebook "Ati dat imaginile la politie ? Unul de asta poate sa te omoare maine", a afirmat un utilizator."Am mai vazut doar in America asa ceva, in urmariri. Neasteptat de curajos domnul cu Hyundai ", a completat un alt membru al grupului.