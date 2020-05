Un sofer din Sibiu a fost retinut dupa ce a fost prins baut, de doua ori in 24 de ore

Ziare.

"La data de 18 mai, in baza probatoriului administrat in doua dosarele penale privind savarsirea de infractiuni la regimul rutier, un barbat din Gura Raului a fost retinut pentru 24 de ore in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Sibiu. In cursul acestei zile, barbatul va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste cu propunere de arestare preventiva sub aspectul savarsirii infractiunii a doua fapte de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art. 335 alin. (2) cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul Penal)", se arata in comunicatul IPJ Sibiu.Potrivit sursei citate, soferul a fost prins baut la volan, prima data, sambata, pe DJ 106 M, in Gura Raului. Acelasi sofer a fost oprit de catre politisti si duminica dimineata, cand a fost tot baut."La data de 16 mai a.c., in jurul orei 16,30, pe DJ 106M, in localitatea Gura Raului, politistii Postului de Politie Gura Raului au depistat un localnic in varsta de 50 de ani in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta alcoolului. Testarea alcoolscopica a soferului a rezultat intr-o concentratie de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat, in cauza fiind deschis un dosar de cercetare penala privind savarsirea infractiunii de conducere sub influenta alcoolului.In dimineata zilei de 17 mai a.c., in jurul orei 08,30, acelasi sofer a fost depistat pe DJ 106A, pe raza comunei de domiciliu, conducand autoturismul si avand o concentratie de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat. De aceasta data, pe numele conducatorului auto s-a intocmit un dosar de cercetare penala privind savarsirea infractiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice avand acest drept suspendat, in urma savarsirii primei infractiuni, respectiv conducere sub influenta alcoolului", explica cei din IPJ Sibiu.