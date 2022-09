Un TIR incarcat cu guma de mestecat a disparut fara urma, intre Arad si Oradea

Un TIR condus de un sofer polonez, incarcat cu guma de mestecat, a disparut fara urma, joi, in timp ce se indrepta catre Bucuresti, pe DN 79, care leaga Arad de Oradea.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, Camelia Tuduce, in momentul in care TIR-ul se afla stationat intr-o benzinarie de pe DN 79, joi, in jurul orei 6.00, trei indivizi au urcat in el,informeaza Realitatea Tv.

La putin timp dupa ce au preluat comanda autotrenului, soferul a fost aruncat din cabina de cei trei atacatori, care s-au facut apoi nevazuti cu tot cu TIR si cu incarcatura de zece tone de guma.

Oficialul din Arad a explicat insa ca desi cei care se ocupa de ancheta au luat legatura cu soferul autotrenului, nu au putut afla nimic de la el pentru ca nu cunoaste nicio limba de circulatie internationala.

Astfel, autoritatile sunt nevoite acum sa astepte un translator de limba poloneza pentru a afla cu exactitate in ce conditii s-a produs furtul. (A.T.)