VIDEO Cursa spre moarte a soferului impuscat de politisti. Imagini filmate chiar din masina trimisa in urmarire

Urmarirea soferului a fost inregistrata de politisti cu o camera de bord, inregistrarea cursei fiind publicata de Ziarul de Iasi.Soferul declarat mort avea 35 de ani si domicilia in localitatea ieseana Popricani. Initial, politistii au incercat sa-l opreasca, suspectand ca este baut. Barbatul a acrosat autospeciala Politiei si si-a continuat drumul spre judetul Botosani. Intre Popricani si comuna Copalau, judetul Botosani, acolo unde a fost impuscat, este o distanta de aproximativ 80 de kilometri. Masina pe care o conducea era inmatriculata in Belgia.Politia a revenit cu precizari despre eveniment : "In zona satului Cotu, comuna Copalau din judetul Botosani, soferul a intrat in plin in alte trei masini ale Politiei. In total, politistii au tras 17 focuri de arma in timpul urmaririi, iar la filtrul din satul Cotu unul dintre gloantele politistilor l-a nimerit pe sofer".Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, un echipaj de politie de pe raza orasului botosanean Flamanzi a fost sesizat de politisti din cadrul IPJ Iasi despre faptul ca se afla in urmarirea unui autoturism, al carui conducator auto nu a oprit la semnalele acestora."Trei echipaje de politie aflate in teren, pe raza orasului Flamanzi, au incercat interceptarea autoturismului in trafic , insa conducatorul auto a intentionat sa intre in coliziume cu autospecialele, impactul fiind evitat in ultima clipa de catre politisti. S-a procedat la urmarirea acestuia, fiind executate focuri de avertisment in plan vertical si ulterior inspre pneurile autoturismului", se arata in comunicatul IPJ Botosani.Sursa citata mentioneaza ca in urma executarii focurilor de arma, conducatorul auto a fost ranit, iar autoturismul a parasit partea carosabila intrand intr-un sant, de marginea drumului."S-a procedat la urmarirea acestuia, fiind executate focuri de avertisment in plan vertical si ulterior inspre pneurile autoturismului. Ca urmare a executarii focurilor de arma, conducatorul auto a fost ranit, iar autoturismul a parasit partea carosabila intrand intr-un sant, de marginea drumului", a precizat Politia Botosani.17 cartuse dintr-o arma Beretta au fost trase in timpul urmaririi. Ambulanta sosita la locul incidentului a incercat sa-l resusciteze pe sofer, un barbat in varsta de 35 de ani. In cele din urma, paramedicii au fost nevoiti sa constate decesul.