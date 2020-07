VIDEO Sofer de autobuz arestat la Bacau fiindca nu purta masca. Politistii care l-au lega au venit, la randul lor, neprotejati. Reactia unui trecator: "Acum sa se incatuseze si ei"

Scena incatusarii a fost filmata de un trecator, Victor Luca. Un alt bacaun a dat publicitatii filmarea, pe contul personal de Facebook , cu descrierea: "Interventie in forta a mascatilor fara masca de la Politia Locala Bacau pentru a incatusa un sofer de autobuz care nu purta masca! Acum sa se incatuseze si ei ca nu purtau! Orasul lui Papura Voda!".Purtarea mastii care acopera nasul si gura este obligatorie incepand cu 15 mai 2020 in spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun, la locul de munca si in alte spatii inchise, potrivit anexei "Masuri de prevenire si control a infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta", atasata Hotararii nr. 24 a CNSSU.Persoanele care nu respecta obligatia de a purta masca in spatiile mentionate pot fi sanctionate contraventional in baza Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicata in Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020) raportat la art.65 lit.h, respectiv "nerespectarea de catre persoane fizice a masurilor individuale de protectie a vietii" se sanctioneaza cu amenda intre 500 de lei si 2500 de lei.