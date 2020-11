Cum a facut "El Capo" de Suceava o avere fabuloasa din spaga. DNA a gasit peste jumatate de milion de euro la comisarul-sef Radu Obreja

Peste 1,2 milioane de euro, doar din spaga

Comisarul Obreja a fost arestat vineri seara, 27 noiembrie, impreuna cu alte 13 persoane, intr-un dosar mamut care se refera la permise si inmatriculari ilegale. El era seful Serviciului de Permise si Inmatriculari din Suceava, iar anchetatorii spun ca uneori, obtinea din spagi si 20.000 de euro intr-o singura zi La perchezitiile de la locuinta acestuia s-au gasit aproximativ 60.000 de euro si 60.000 de lei, plus 37 de ceasuri de firma, la care se mai adauga si bijuterii de aur. Interesant este ca 50.000 de euro s-au gasit intr-o borseta aflata in portbagajul unui Audi A4 si care, chipurile, ar fi provenit de la un cunoscut din strainatate pentru o presupusa tranzactie, scrie Monitorul de Suceava Insa procurorii spun ca in casa unui alt inculpat din dosar, Radu Popovici, instructor auto, arestat si el, vineri, politistii au gasit 500.000 de euro. Iar suma fabuloasa i-ar apartine tot lui Obreja, insa erau tinuti in casa amicului sau.Si la agentul de politie Gheorghe Ionel Perijoc, angajat la Serviciul de Permise procurorii au gasit 240.000 de euro, o suma pe care un functionar cinstit nu ar putea sa o adune intr-o viata de activitate.Cristian Blindu, ofiter de politie la acelasi serviciu avea in casa 20.000 de euro, la care se mai adauga inca 80.000 de euro descoperiti la locuinta mamei sale.Practic, numai aceste trei persoane, respectiv Radu Obreja, Gheorghe Ionel Perijoc si Cristian Blindu, aveau impreuna 900.000 de euro din totalul celor 1.225.000 de euro ridicati de anchetatori cu ocazia perchezitiilor de joi, 26 noiembrie Anchetatorii arata ca, "in perioada 2018 - 2020, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Suceava ar fi functionat o grupare infractionala condusa de inculpatul Obreja Radu Ionut, in calitatea mentionata mai sus, in care, alaturi de politisti si functionari, ar fi fost cooptate mai multe persoane printre care instructori auto si angajati ai Registrului Auto Roman., ar fi actionat in scopul obtinerii de sume de bani in legatura cu fraudarea examenelor practice pentru obtinerea permiselor de conducere si in legatura cu inmatricularea autoturismelor".La inmatricularea autoturismelor, membrii grupului urgentau, facilitau, asigurau fara programare, in schimbul unor sume de bani cuprinse intre 200-1.000 euro, omologarea sau verificarea R.A.R. precum si inmatricularea provizorie si definitiva a autoturismelor.Pe 27 noiembrie, 14 persoane despre care anchetatorii spun ca fac parte din "caracatita" de la Suceava, au fost arestate preventiv. Printre ei se afla si seful de la permise si imnatriculari dar si ofiterul DGA, Mihai Martin.In marea majoritate a situatiilor, sumele de bani primite cu titlu de mita erau predate in cursul aceleiasi zile unei persoane de incredere din anturajul acestuia (inculpat in cauza), responsabil cu "albirea banilor".Concret, pentru a ascunde natura ilicita a sumelor de bani obtinute cu titlu de mita, persoana respectiva fTotul era protejat juridica de ofiterul DGA Mihail Martin, care asigura protectie juridica gruparii . Acesta ar fi divulgat informatii la care avusese acces in virtutea atributiilor, informatii menite sa il favorizeze pe Obreja Radu Ionut, seful Compartimentului permise Suceava si pe complicii sai.Astfel ca seful de la permise Obreja a aflat din timp ca era vizat intr-un dosar anticoruptie si ca pentru a-l prinde au fost autorizati cinci investigatori sub acoperire.L-a informat pe "El Capo" cand i s-a pregatit o actiune de flagrant , apoi i-a spus cand s-au autorizat masuri de supraveghere tehnica si i-a dezvaluit stadiul cercetarilor intr-un dosar penal in care acesta si acolplicii sai erau vizati pentru fapte de coruptie Tot ofiterul DGA l-a informat pe seful de la permise si despre o sesizare la TELVERDE DGA SUCEAVA cu privire la obtinerea unui carnet de conducere ilegal."Devoalarea acelor informatii ar fi modificat conduita persoanei denuntate, ceea ce a ingreunat tragerea la raspundere", transmist procurorii.Procurorii spun ca, la data de 18 august 2020, ofiterul de politie Martin Mihail ar fi pretins, printr-un intermediar, de la seful Compartimentului permise Obreja Radu Ionut, un autoturism de teren, iar la data de 8 noiembrie 2020 ar fi si primit autoturismul, cu titlu gratuit, in schimbul omisiunii sesizarii din oficiu si furnizarea unor informatii nedestinate publicitatii cunoscute in virtutea atributiilor de serviciu. Conduita ofiterului l-ar fi pus la adapost pe seful compartimentului permise si pe complicii sai de o eventuala raspundere penala pentru activitatea infractionala de coruptie desfasurata in legatura cu permiselor de conducere.Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie, impreuna cu ofiterii DGA, au facut joi, 26 noiembrie, zeci de perchezitii la angajatii Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava , dar si la alti politisti din structurile MAI.