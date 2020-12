Ce catastrofa in desfasurare au provocat spagarii de la Suceava: "Persoane care au obtinut permisul de conducere erau total nepregatite, erau nescolarizate"

"In opinia judecatorului de drepturi si libertati, toate probele din cuprinsul dosarului de urmarire penala sunt apte sa contureze presupunerea credibila, rezonabila, ca cei 13 inculpati ar fi savarsit faptele pentru care sunt cercetati, nefiind necesare in acest stadiu probe certe de vinovatie. Complexitatea si intinderea activitatii infractionale, nivelul ridicat de coruptie din structura SPCRPCIV Suceava, beneficiile materiale uriase pe care se pare ca le-au obtinut inculpatii, au generat o stare de revolta in randul opiniei publice la nivel local cat si de la nivel central, o reactie publica negativa declansata de faptele comise", a aratat judecatorul de la Tribunalul Suceava care a motivat arestarea angajatilor de la Serviciul Permise si Inmatriculari Suceava, citat de Monitorul de Suceava Magistratii au amintit si de accidentele rutiere soldate cu morti si raniti care au facut ca judetul Suceava sa fie primul pe tara."Referitor la lipsa legaturii de cauzalitate dintre numarul mare al accidentelor mortale de la nivelul judetului Suceava (locul I pe tara in ultimii ani) si activitatea pentru care s-a cerut arestarea preventiva a inculpatilor invocata de aparatori, judecatorul de drepturi si libertati subliniaza ca nu trebuie dovedita o astfel de legatura.Cauzele accidentelor rutiere mortale sunt multiple si variate, insa in momentul in care, la nivelul SPCRPCIV Suceava obtinerea permiselor de conducere prin mituirea examinatorilor devine un fenomen, devine o regula, implica probabil cel putin sute de persoane asa cum rezulta din nivelul sumelor de bani obtinute din coruptie, se naste in mod credibil la nivelul societatii banuiala ca o parte dintre aceste accidente au putut fi provocate de persoane, mai mult sau mai putin nepregatite, care nu ar fi trebui sa obtina permisul de conducere.Nu trebuie sa pierdem din vedere ca, din probe, a rezultat ca unele persoane care au obtinut permisul de conducere erau total nepregatite, erau nescolarizate, nu stapaneau legislatia rutiera nici macar la un nivel minim, sau deprinderile practice erau incompatibile cu sofatul, ceea ce face ca aceste persoane sa fie pericole majore pe sosele", a mai motivat judecatorul de la Tribunalul Suceava.Procurorii DNA si ofiterii DGA au descoperit aproape 2 milioane de euro in urma perchezitiilor desfasurate joi, 26 noiembrie, la angajatii de la Serviciul Permise si Inmatriculari Suceava si la alte persoane implicate intr-o larga retea de coruptie.Citeste si: