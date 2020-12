STENOGRAME Dosarul spagilor de la Suceava. Cum se fraudau examenele de permise auto cu aparatura de spionaj

Candidatii erau "echipati" in parcare

Rezolvau 22 de puncte

STENOGRAME: "Va curatati prin urechea stanga foarte bine. Sa nu fie dop de ceara"

Procurorii DNA care instrumenteaza dosarul de la "Permise si Inmatriculari" Suceava spun ca aceasta practica exista de ani de zile, potrivit Adevarul.ro Conform anchetatorilor, inainte sa sustina proba, candidatii se intalneau cu angajati ai institutiei sucevene sau cu complici ai acestora in parcarea de la Iulius Mall. Serviciul de Inmatriculari si Permise Suceava are sediul in incinta centrului comercial.In parcare, li se dadea o vesta echipata cu un sistem tehnic audio-video si in ureche li se punea o casca pentru a auzi raspunsurile la intrebari.Erau instruiti de la cum sa-si scoata dopurile de ceara din ureche ca sa auda cat mai bine indicatiile, pana la ce distanta sa stea de monitorul calculatorului pentru ca cei care ofereau suportul tehnic sa poata vedea intrebarile.Procurorii mai spuneau ca cei care suflau raspunsurile rezolvau doar 22 de intrebari. In rest, candidatul trebuia sa bifeze la intamplare. Printre cei care obtineau permisele erau persoane care nu stiau sa scrie sau sa citeasca, iar unii nici nu stiau care e limita pentru promovarea examenului.Pretul unui permis ajungea si la 6.000 de euro, insa pretul varia si de nivelul de pregatire al candidatului.Din inregistrari, anchetatorii au aflat cum se desfasura pregatirea candidatilor.Camera de vederi era montata in gulerul hainei pentru ca cei care sopteau raspunsurile sa vada ecranul.Li se spunea candidatilor cum sa se aseze la calculator pentru ca monitorul sa fie vazut cat mai bine. Apoi li se soptea raspunsul corect.Unii nici nu stiau de cate raspunsuri este nevoie pentru a lua examenul.DNA Suceava instrumenteaza un dosar privind fraudarea examenelor pentru obtinerea permisului de conducere de catre angajati ai Serviciului de Inmatriculari si Permise Auto in complicitate cu instructori auto si administratori ai scolilor de soferi 13 persoane au fost arestate preventiv si isi vor petrece Craciunul dupa gratii. Reteaua care facilita fraudarea examenului ar fi fost condusa de Radu Obreja, fostul sef al institutiei.Citeste si: