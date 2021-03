Sef din Politia Suceava, retinut de DNA pentru luare de mita in dosarul "Fabrica de permise"

In plus, Timu este banuit ca a permis accesul unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.In aceeasi cauza s-a pus in miscare actiunea penala fata de Ionut Obreja Radu, comisar sef de politie (arestat preventiv in alta cauza), la data faptelor sef al Compartimentului Regim Permise de Conducere si Examinari din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, pentru comiterea unei infractiuni de dare de mita, in forma continuata (5 acte materiale).Miercuri, 4 martie 2021, cei doi ofiteri MAI vor fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, se arata intr-un comunicat al DNA.Conform ordonantelor de retinere, in scopul asigurarii protectiei juridice a activitatii infractionale de coruptie desfasurata la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V) Suceava, in perioada 2017 -2020, ofiterul Florin Constantin Timu ar fi pretins si, ulterior, ar fi primit de la Radu-Ionut Obreja diverse sume de bani. Procurorii anticoruptie sustin ca este vorba despre sume cuprinse intre 2.000 si 90.000 euro. Pe langa bani, Timu a primit si o masina in valoare de aproximativ 9.000 euro. Spaga era pentru a nu-si indeplini indatoririle de serviciu legate de informarea organelor de urmarire penala, se precizeaza in comunicatul DNA.De asemenea, in aceeasi perioada, Timu ar fi divulgat informatii nedestinate publicitatii pe care le detinea in virtutea functiei, astfel incat Obreja Radu-Ionut sau complicii sai sa poata evita o eventuala raspundere penala.Procurorii DNA au retinut 14 persoane in trei cauze legate de dosarul fabricii de permise auto de la Suceava. Printre ei se afla ofiterul DGA Mihai Martin, dar si Radu Obreja, seful de la Permise si Inmatriculari.Reteaua era insa mai mare, astfel ca procurorii DNA au decis si retinerea altor politisti, a unor instructori auto dar si a altor persoane care se ocupau cu traficul de influenta.