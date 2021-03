Politistii anchetati in dosarul Fabrica de permise de la Suceava pot sa-si reia activitatea de examinatori. Ei au stat trei luni in arest preventiv

Ei au petrecut trei luni in arest preventiv, insa acum vor fi trimisi la examenele pentru obtinerea permisului auto pentru ca Serviciul de Permise si Inmatriculari se confrunta cu un deficit de personal. La aceasta data, Serviciul de Permise Auto Suceava are sapte politisti examinatori, in conditiile in care necesarul ar fi de 11-12 politisti examinatori scrie stirisuceava.net Trei dintre suspectii anchetati de procurorii DNA isi vor relua activitatea de politisti examinatori. Ei sunt cercetati pentru luare de mita si constituire de grup infractional organizat, iar doi dintre ei si pentru spalare de bani.Este vorba despre agentii Nicolae Cezar Macoviciuc, Iulian Florin Mihaiescu si Leon Ionut Mihaiescu.Cei trei isi pot relua activitatea pentru ca dupa eliberarea din arest instanta nu le-a impus restrictii privind exercitarea atributiilor de politist examinator.Procurorii DNA Suceava sustin ca fostul sef al Serviciului de Permise Auto Suceava, comisarul sef Radu Obreja, ar fi constituit un grup infractional organizat , la care au aderat angajati ai institutiei, instructori auto si persoane fizice. Suspectii sunt acuzati ca luau mita de la persoane care doreau obtinerea permisului auto.