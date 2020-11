Dosarul "Fabrica de premise" din Suceava. Serviciul de Inmatriculari si Permise, redeschis cu o echipa de la Bucuresti

Prefectul de Suceava: "Asteptam decizia. Inca nu stim exact cine va veni"

In urma scandalului legat de "fabrica de spagi", autoritatile au decis ca o echipa din Capitala sa mearga la Suceava sa reorganizeze institutia. Mai mult, ar urma ca pentru o perioada, sefia S.P.C.R.P.C.I.V Suceava sa fie preluata chiar de comisarul sef Florin Catana, seful Directiei de Permise si Inmatriculari din Bucuresti, potrivit Obiectiv de Suceava. Gheorghe-Alexandru Moldovan, prefectul judetului Suceava, a declarat pentru Ziare.com ca "vor fi niste detasari. Nu stiu exact sa va spun numarul de persoane. Noi am suspendat activitatea serviciului joi (26 noiembrie n.r), printr-un ordin de prefect. Insa, miercuri (2 decembrie n.r), cand se va relua activitatea, deoarece sunt foarte multe programari in aceasta perioada si trebuie sa reluam activitatea, personalul de la Suceava va fi suplimentat cu angajati din alte judete. Pentru ca sunt foarte multe programari atat la Suceava, cat si la punctul din Campulung Moldovenesc, deschis de curand".Referitor la venirea comisarului sef Florin Catana, prefectul a precizat ca, "In acest moment nu am in fata o decizie de la Ministerul de Interne in sensul acesta. Cand vom primi comunicare oficiala in acest sens, vom face si comunicarea publica".Reprezentantii Directiei Generale de Permise si Inmatriculari au transmis ca "Se va deplasa o echipa de la DRPCIV pentru continuitatea activitatii". "Va merge sigur si cineva din conducerea Directiei: directorul general sau directorul adjunct", a precizat comisarul Rodica Popescu, purtatorul de cuvant al DRPCIV. Prefectura Suceava a anuntat joia trecuta ca activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor este suspendata.Persoanele care au avut programari pentru datele de 26 si 27 noiembrie 2020, vor fi reprogramate la o data ulterioara.Reluarea activitatii se va aduce la cunostinta publica in termen util, prin intermediul site-ului Institutiei Prefectului- Judetul Suceava.Reamintim ca joi, 26 noiembrie, procurorii DNA si ofiterii DGA au facut perchezitii atat la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Suceava cat si la domiciliile mai multor angajati ai respectivului serviciu, intr-un urias dosar de coruptie.Citeste si: