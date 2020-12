STENOGRAME De cine se temeau sefii "Fabricii de permise" din Suceava: "Noi ne ferim, dar instructorii is prosti gramada"

Stenogramele obtinute de Monitorul de Suceava , releva faptul ca acestia incercau sa se protejeze, dar se temeu ca alti membri ai retelei vor fi neatenti.O alta discutie ii are in prim-plan pe Radu-Ionut Obreja si Radu Popovici. Aici este vorba de schimbarea sumei de 60.000 de euro, din bancnote de 50 de euro, in bancnote de 100 sau 200 de euro. Asta pentru a putea fi depozitati mai usor, ca urmare volumului mai mic.Potrivit anchetatorilor, dupa ce erau schimbati, banii ajungeau intr-un seif unde asteptau pentru a putea fi albiti.O alta discutie dateaza din 29 iunie 2020, imediat dupa inceperea programului de lucru, intre Radu-Ionut Obreja si agentul Nicolae-Cezar Macoviciuc, arata si alte sume vehiculate pentru obtinerea permisului de conducere.Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie, impreuna cu ofiterii DGA, au facut joi, 26 noiembrie, zeci de perchezitii la angajatii Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava, dar si la alti politisti din structurile MAI.14 persoane au fost arestate in acest dosar.Citeste si: