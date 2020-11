14 arestari in dosarul "Fabricii de permise" de la Suceava. Seful de la Permise, Radu Obreja, ofiterul DGA Mihai Martin si alti 12 suspecti, bagati dupa gratii

Cum facea seful de la permise 20.000 de euro pe zi

Ce legatura avea ofiterul DGA cu fabrica de permise

In rechizitoriul procurorilor DNA se arata ca, in perioada 2018 - 2020, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.) Suceava ar fi functionat o grupare infractionala condusa de inculpatul Obreja Radu Ionut, in calitatea mentionata mai sus, in care, alaturi de politisti si functionari, ar fi fost cooptate mai multe persoane printre care instructori auto si angajati ai Registrului Auto Roman (R.A.R.).Gruparea, structurata pe mai multe paliere, ar fi actionat in scopul obtinerii de sume de bani in legatura cu fraudarea examenelor practice pentru obtinerea permiselor de conducere si in legatura cu inmatricularea autoturismelor.Promovarea candidatilor s-ar fi asigurat contra unor sume de bani cuprinse intre 300-1500 euro la traseu, 3.000-6.000 euro la examinarea teoretica.La inmatricularea autoturismelor, membrii grupului urgentau / facilitau / asigurau fara programare, in schimbul unor sume de bani cuprinse intre 200-1.000 euro, omologarea / verificarea R.A.R. precum si inmatricularea provizorie si definitiva a autoturismelor.Cei 14 care au fost retinuti si arestati ulterior sunt:, sef al Compartimentului Regim Permise de Conducere si Examinari din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat (2 fapte),- folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,- luare de mita (4 fapte),- dare de mita,- spalare a banilor,, de ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, pentru comiterea infractiunilor de:- folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata,- favorizarea faptuitorului,- luare de mita,- acces ilegal la un sistem informatic,, ofiter de politie in cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, Compartimentul regim permise de Conducere si Examinari, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat,- spalare a banilor,, personal contractul in cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat,- luare de mita (2 fapte),, agent de politie si examinator in cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, Compartimentul regim permise de Conducere si Examinari, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat,- spalare a banilor,, agent de politie si examinator in cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, Compartimentul regim permise de Conducere si Examinari, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat,- luare de mita (2 fapte)- spalare a banilor,, agent de politie si examinator in cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, Compartimentul regim permise de Conducere si Examinari, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat,- luare de mita (2 fapte),, agent de politie si examinator in cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, Compartimentul regim permise de Conducere si Examinari, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat,- luare de mita,, agent de politie in cadrul M.A.I. - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat (2 fapte),- complicitate la luare de mita (6 fapte),Persoana fizica, instructor auto autorizat si administrator al unei scoli de soferi , pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat,- complicitate la luare de mita (3 fapte),Persoana fizica, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat (2 fapte),- complicitate la luare de mita (5 fapte),Persoana fizica, instructor auto autorizat, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat (2 fapte),- complicitate la luare de mita (2 fapte),Persoana fizica, pentru comiterea a doua infractiuni de spalare a banilor,Persoana fizica, pentru comiterea infractiunilor de:- constituire a unui grup infractional organizat,- complicitate la luare de mita", se arata in comunicatul DNA.O situatie speciala este cea a inculpatului Obreja Radu-Ionut, persoana care, in anumite zile, in functie de numarul de candidati care fraudau proba teoretica, putea incasa cu titlu de mita peste 20.000 euro.In marea majoritate a situatiilor, sumele de bani primite cu titlu de mita erau predate in cursul aceleiasi zile unei persoane de incredere din anturajul acestuia (inculpat in cauza), responsabil cu "albirea banilor". Concret, pentru a ascunde natura ilicita a sumelor de bani obtinute cu titlu de mita, persoana respectiva fie achizitiona diverse imobile al caror proprietar era in fapt inculpatul Obreja Radu-Ionut fie transforma sumele de bani in valuta convertibila pe piata neagra a schimbului ilegal de valuta.Inculpatul Martin Mihail, in calitate de ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, ar fi asigurat protectie juridica activitatii infractionale de coruptie derulata la nivelul serviciului de permise (SPCRPCIV) Suceava, structura al carei exponent era inculpatul Obreja Radu Ionut. Protectia juridica, asigurata de ofiterul DGA pe parcursul anului 2020 ar fi constat in divulgarea, fara drept, a unor informatii la care avusese acces in virtutea atributiilor, informatii menite sa il favorizeze pe Obreja Radu Ionut, seful Compartimentului permise Suceava si pe complicii sai.Concret:- l-ar fi informat pe seful Compartimentului permise despre autorizarea a cinci investigatori sub acoperire intr-un dosar penal in care acesta din urma era vizat de procurorii anticoruptie - i-ar fi oferit date despre pregatirea unei actiuni de constatare in flagrant a unei infractiuni de coruptie,- l-ar fi informat despre autorizarea unor masuri de supraveghere tehnica si stadiul cercetarilor intr-un dosar penal in care seful Compartimentului permise si complicii sai erau vizati de procurorii anticoruptie- i-ar fi transmis informatii legate de un apel telefonic TELVERDE primit de DGA Suceava, ce continea date concrete despre comiterea unor activitati infractionale coruptie in legatura cu obtinerea permisului de conducere. La data de 18 august 2020, ofiterul de politie Martin Mihail ar fi pretins, printr-un intermediar, de la seful Compartimentului permise Obreja Radu Ionut, un autoturism de teren, iar la data de 8 noiembrie 2020 ar fi si primit autoturismul, cu titlu gratuit, in schimbul omisiunii sesizarii din oficiu si furnizarea unor informatii nedestinate publicitatii cunoscute in virtutea atributiilor de serviciu. Conduita ofiterului l-ar fi pus la adapost pe seful compartimentului permise si pe complicii sai de o eventuala raspundere penala pentru activitatea infractionala de coruptie desfasurata in legatura cu permiselor de conducere.Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie, impreuna cu ofiterii DGA, au facut joi, 26 noiembrie, zeci de perchezitii la angajatii Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava, dar si la alti politisti din structurile MAI.