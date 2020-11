Ce "bijuterii" auto au ridicat procurorii DNA in dosarul "fabrica de permise". Cei opt bolizi de lux gasiti in timpul perchezitiilor

Foto: Arhiva automarket.ro

"Majoritatea sunt din 2018-2020, cele mai vechi sunt din 2016," explica surse judiciare pentru Ziare.com.Una dintre masini este un elegant Mitsubishi Vitara. Este vorba de o masina pe care, conform DNA, seful Compartimentului Regim Permise de Conducere si Examinari din cadrul SPCRPCIV Suceava, Radu Ionut Obreja, i-ar fi dat-o, in august 2020, spre folosinta gratuita lui Mihail Martin, ofiter in cadrul Directiei Generale Anticoruptie. Miza: protectia informativa a "Fabricii de premise din Suceava.Una dintre cele mai noi masini gasite la perchezitii este un Volkswagen Arteon, fabricat in 2020, precizeaza sursa citata."Pe lista masinilor ridicate se mai afla un Audi A4 Limousine, un BMW seria 7 740D xDrive- probabil cea mai scumpa masina din colectie, valoarea de aproximativ 90.000 de euro, un Audi Q7- care costa vreo 60.000 de euro, Mercedes -Benz Viano, Audi A6, un Mercedes-Benz GLE - de peste 70.000 de euro si un Volkswagen Golf tunat," explica sursele citate.Procurorii DNA au retinut 14 persoane in trei cauze legate de dosarul fabricii de permise auto de la Suceava. Printre ei se afla ofiterul DGA Mihai Martin, dar si Radu Obreja, seful de la Permise si Inmatriculari.