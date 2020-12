Cinci state membre, inclusiv Romania, au primit transa de 8,5 miliarde euro din imprumutul acordat de Comisa Europeana

Astfel, Romania a primit trei miliarde de euro, Belgia - doua miliarde de euro, Ungaria - 200 de milioane de euro, Portugalia - trei miliarde de euro iar Slovacia - 300 de milioane de euro.Pana acum, 15 state membre au primit aproximativ 40 miliarde de euro din imprumutul acordat in cadrul instrumentului SURE. Dupa finalizarea tuturor platilor, Romania va primi 4,1 miliarde de euro, Belgia - 7,8 miliarde de euro, Ungaria - 504 de milioane de euro, Portugalia - 5,9 miliarde de euro iar Slovacia - 631 de milioane de euro, a informat Comisia Europeana.Luna trecuta, ministrul Finantelor, Florin Citu , a declarat ca banii de la UE vor fi folositi pentru finantarea deficitului generat de masuri precum somajul tehnic sau programul flexibil de munca.Caracteristicile imprumutului acordat Romaniei sunt urmatoarele: perioada de tragere a sumelor imprumutului este de 18 luni de la data intrarii in vigoare a Deciziei Consiliului Uniunii Europene (respectiv pana la sfarsitul lunii martie 2022); imprumutul poate fi disponibilizat in maximum 8 transe; valoarea transelor si calendarul de disponibilizare vor fi stabilite de Comisie, prin consultare cu statul membru; maturitatea medie a imprumutului este de 15 ani; imprumutul va fi acordat in aceiasi termeni financiari in care Comisia s-a imprumutat de pe piata pentru disponibilizarea acestuia, la care se adauga eventuale costuri/cheltuieli efectuate de Comisie pentru contractarea respectivei finantari. Avand in vedere reputatia Uniunii Europene, sustinuta si intarita in cadrul acestui instrument prin mecanismul de garantare de catre statele membre, imprumutul contractat va fi la costuri avantajoase.Alaturi de Romania, in cadrul acestui instrument au accesat finantare alte 15 state membre, printre care Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Belgia. In cadrul acestui instrument UE a pus la dispozitie 100 de miliarde de euro.CITESTE SI: Beatrice Mahler spulbera "miturile" privind contraindicatiile de a purta masca: "Toti pacientii care au afectiuni respiratorii sau cardiace au recomandare de masca de protectie"