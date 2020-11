Cine este politistul suspectat c-a protejat de sus "fabrica de permise auto": Era cunoscut in Suceava drept "Corrado Cattani"

Mihai Martin a fost retinut, joi seara , in dosarul spagilor de la permise, de procurorii DNA Suceava."MARTIN MIHAIL, de ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, pentru comiterea infractiunilor de:- folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata,- favorizarea faptuitorului,- luare de mita,- acces ilegal la un sistem informatic", este anuntul facut de DNA.Potrivit unui comunicat al DNA, inculpatul Martin Mihail, in calitate de ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, ar fi asigurat protectie juridica activitatii infractionale de coruptie derulata la nivelul serviciului de permise (SPCRPCIV) Suceava, structura al carei exponent era inculpatul Obreja Radu Ionut. Protectia juridica, asigurata de ofiterul DGA pe parcursul anului 2020 ar fi constat in divulgarea, fara drept, a unor informatii la care avusese acces in virtutea atributiilor, informatii menite sa il favorizeze pe Obreja Radu Ionut, seful Compartimentului permise Suceava si pe complicii sai.Concret:- l-ar fi informat pe seful Compartimentului permise despre autorizarea a cinci investigatori sub acoperire intr-un dosar penal in care acesta din urma era vizat de procurorii anticoruptie - i-ar fi oferit date despre pregatirea unei actiuni de constatare in flagrant a unei infractiuni de coruptie,- l-ar fi informat despre autorizarea unor masuri de supraveghere tehnica si stadiul cercetarilor intr-un dosar penal in care seful Compartimentului permise si complicii sai erau vizati de procurorii anticoruptie- i-ar fi transmis informatii legate de un apel telefonic TELVERDE primit de DGA Suceava, ce continea date concrete despre comiterea unor activitati infractionale coruptie in legatura cu obtinerea permisului de conducere. Devoalarea acelor informatii ar fi modificat conduita persoanei denuntate, ceea ce a ingreunat tragerea la raspundere.La data de 18 august 2020, ofiterul de politie Martin Mihail ar fi pretins, printr-un intermediar, de la seful Compartimentului permise Obreja Radu Ionut, un autoturism de teren, iar la data de 8 noiembrie 2020 ar fi si primit autoturismul, cu titlu gratuit, in schimbul omisiunii sesizarii din oficiu si furnizarea unor informatii nedestinate publicitatii cunoscute in virtutea atributiilor de serviciu. Conduita ofiterului l-ar fi pus la adapost pe seful compartimentului permise si pe complicii sai de o eventuala raspundere penala pentru activitatea infractionala de coruptie desfasurata in legatura cu permiselor de conducere", au transmis procurorii.Sunt insa persoane care sunt socate de implicarea lui in dosarul spagilor de la permise. "Era un Mesager al Dreptatii"- Corrado Cattani, spune presedintelele unui sindicat al politiei din Suceava."Il cunosc. Are grad de comisar-sef in cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Suceava. Era cunoscut, sau cel putin imaginea dumnealui era de incoruptibil, de un "mesager al dreptatii", un Corrado Cattani de Suceava. Inclusv eu am ramas surprins ca a fost retinut pentru 24 de ore.Cu toate acestea nu cred ca ar fi putut face parte din aceasta retea, din aceasta increngatura de tip mafiot fara ca seful Serviciului Judetean Anticoruptie, comisarul sef Marius Asmarandei, sa nu cunoasca aceste aspecte", a spus Bogdan Banica - presedinte executiv Sindicatul National al Politistilor din Romania SNPR DECUS.Sindicalistul mai spune ca o parte din vina ar fi avut-o si seful lui Martin de la DGA."Trebuie sa mai avem in vedere si faptul ca pe retelele de socializare, pe grupurile de socializare, aveau loc adevarate de zbateri intre cetatenii din municipiul Suceava, de ani de zile cu privire la preturi, la cat se da, la cat a dat unul, la cat a dat celalat, cui i-a dat... DGA Suceava, dormea.Nu este prima data cand am reclamat anumite aspecte la Serviciul Anticoruptie din Suceava si lucrarile au primit o mare clasare. Si aici ne referim la concursuri fraudate, mafia lemnului.Sefului DGA i s-a dus vestea ca doarme.Speram ca vor urma si alte retineri. Sunt curios de rezultatul anchetei. O sa vedem condamnarie definitive. Ca de la un boom mediatic, pana la condamnare definitiva, este cale lunga. Intre timp apar altele si altele, va deveni un simplu incident si ne vom trezi cu pedepse cu suspendare sau nici macar atat", a mai spus Bogdan Banica - presedinte executiv Sindicatul National al Politistilor din Romania SNPR DECUS.Pe de alta parte, legat de mafia padurilor, surse Ziare.com au precizat ca fratele si cumnata lui Mihai Martin lucreaza la ITRSV. Mai mult, cumnata ofiterului DGA ar fi dat preferential avize pentru transporturile de lemne. Sursele au mai aratat ca este posibil ca rudele sa fie mentinute in functii tocmai datorita imaginii pe care o are ofiterul DGA in zona.Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie, impreuna cu ofiterii DGA, au facut joi, 26 noiembrie, zeci de perchezitii intr-un dosar in care sunt vizati angajatii Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava, dar si alti politisti din structurile MAI.Citeste si: