Cum erau discriminati romii din Suceava la spaga pentru permisul auto. Sumele uriase care le erau percepute suplimentar

Grupul de pe whatsapp

Politistii care nu cotizau, trimisi la ghiseu

Aceasta pleca de la 500 de euro si putea ajunge la 1.000-1.500 de euro."O categorie speciala a candidatilor," explica DNA, in referatul in care a solicitat arestarea a 14 persoane, politisti si instructori auto. De altfel, politistii implicati in dosarul "Fabricii de permise de la Suceava" ar fi avut tarife standard pentru spagi.De exemplu, pentru persoanele tinere, care sustineau pentru prima data proba practica pentru categoria B, suma perceputa cu titlu de mita de catre examinator era de 200 de euro, pentru situatia in care cunostintele si aptitudinile acestuia erau la un nivel decent, urmand ca, in functie de aceste elemente, suma de bani sa fie crescuta progresiv.La polul opus, pentru situatia in care candidatul avea varsta mai inaintata, suma de bani perceputa cu titlu de mita era de 300-500 de euro, urmand a creste de asemenea, progresiv, in functie de aptitudinile detinute de candidat.De asemenea, pentru categoriile C si D de asemenea, sumele de bani ce trebuiau remise cu titlu de mita erau de asemenea superioare celor din categoria B.Remiterea sumei de bani are loc ulterior examinarii, prilej cu care instructorul ii comunica candidatului ca a avut noroc si ca a picat cu un examinator care este "spagagiul spagagiilor" si caruia, daca ii remiti sume de bani cu titlu demita, promoveaza orice candidat.Ancheta a dezvaluit ca incepand cu anul 2020, lucratorii de politie din cadrul SPCRPCIV Suceava, urmare a vointei comune subsumate comiterii de infractiuni de coruptie in legatura cu promovarea examenelor la proba practica pentru obtinerea permisului de conducere, s-au constituit intr-un grup infractional organizat, la care au aderat ulterior si alte persoane, cu sau fara calitate.De asemenea, membrii grupari au avut reprezentarea apartenentei la aceasta retea prin contributia comuna, concertata a acestora la savarsirea faptelor, precum si prin vointa comuna a lor in realizarea scopului infractional, aceasta retea neputand functiona in lipsa acestora, explica DNA.Pe de alta parte, existenta, scopul determinat si maniera de actiune a grupului infractional au devenit atat de cunoscute in randul persoanelor implicate in procesul de obtinere a permisului de conducere, incat perceptia publica este conturata de ideea generala potrivit careia candidatul care nu "cotizeaza" nu va fi promovat."Probele administrate au relevat in primul rand faptul ca persoanele care au calitatea de membri ai grupului infractional organizat actioneaza ca un tot unitar, sub dirijarea cms. sef Obreja radu Ionut. Cu titlu preliminar, agentii si ofiterii examinatori, ca o maniera menita sa protejeze existenta grupului si activitatea infractionala desfasurata de acesta, mentin legatura prin utilizarea aplicatiilor mobile si impartasesc informatiile esentiale in cadrul unui grup de Whatsapp," mai arata DNA.Procurorii DNA precizeaza ca grupul infractional functiona sub autoritatea sefului Compartimentului regim permise de conducere si examinari din cadru SPCRPCIV Suceava, comisarul sef Radu ionut Obreja, recunoasterea autoritatii sale de catre ceilalti membri ai grupului fiind atat implicita, cat si in expresa, fiind practic principalul beneficiar al activitatii infractionale desfasurate de catre ceilalti membri.Anchetatori scot in evidenta si modalitatea de control a subordonatilor in raport de cotizarea pe care acestia trebuie sa asigure liderului gruparii, mai precis prin repartizarea lor pentru examinarea la proba practica. "Astfel, in cazul in care unul dintre examinatori nu remite liderului sume de bani, pe care, la randul sa le percepe si primeste de la candidati, acesta nu este repartizat pentru examinarea pe teren, ci este trimis la activitatea de ghiseu," mai explica DNA.Folosirea de catre comisarul Obreja a sintagmelor "noi ne ferim dar instructorii nu se feresc deloc" si "ei ne pot face in momentul in care introduc investigatori sub acoperire, stii? Ca noi direct de la un candidat nu pune nimeni mana sa ia, stii?" denota, pe de o parte coordonare, disciplina si reguli nescrise impuse, cu menirea de a evita tragerea la raspundere penala a examinatorilor, explica DNA.