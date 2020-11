Cum functiona relatia de prietenie si spaga dintre ofiterul DGA Mihail Martin si seful de la Permise Radu Obreja. Cadoul de lux primit de politistul anticoruptie cu "titlu gratuit"

Concret:

Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca este vorba de un autoturism Mitsubishi Vitara.Potrivit acuzatiilor DNA, Mihail Martin, in calitate de ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, ar fi asigurat protectie juridica activitatii infractionale de coruptie derulata la nivelul serviciului de permise (SPCRPCIV) Suceava, structura al carei exponent era Radu Ionut Obreja."Protectia juridica, asigurata de ofiterul DGA pe parcursul anului 2020 ar fi constat in divulgarea, fara drept, a unor informatii la care avusese acces in virtutea atributiilor, informatii menite sa il favorizeze pe Obreja Radu Ionut, seful Compartimentului permise Suceava si pe complicii sai," explica DNA.- L-ar fi informat pe seful Compartimentului permise despre autorizarea a cinci investigatori sub acoperire intr-un dosar penal in care acesta din urma era vizat de procurorii anticoruptie - I-ar fi oferit date despre pregatirea unei actiuni de constatare in flagrant a unei infractiuni de coruptie;- L-ar fi informat despre autorizarea unor masuri de supraveghere tehnica si stadiul cercetarilor intr-un dosar penal in care seful Compartimentului permise si complicii sai erau vizati de procurorii anticoruptie;- I-ar fi transmis informatii legate de un apel telefonic TELVERDE primit de DGA Suceava, ce continea date concrete despre comiterea unor activitati infractionale coruptie in legatura cu obtinerea permisului de conducere. Devoalarea acelor informatii ar fi modificat conduita persoanei denuntate, ceea ce a ingreunat tragerea la raspundere.DNA mai arata ca la data de 18 august 2020, ofiterul de politie Martin Mihail ar fi pretins, printr-un intermediar, de la seful Compartimentului permise Obreja Radu Ionut, un autoturism de teren, iar la data de 8 noiembrie 2020 ar fi si primit autoturismul, cu titlu gratuit, in schimbul omisiunii sesizarii din oficiu si furnizarea unor informatii nedestinate publicitatii cunoscute in virtutea atributiilor de serviciu."Conduita ofiterului l-ar fi pus la adapost pe seful compartimentului permise si pe complicii sai de o eventuala raspundere penala pentru activitatea infractionala de coruptie desfasurata in legatura cu permiselor de conducere," explica DNA.