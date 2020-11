Situatie ingrijoratoare in Constanta: Mai mult de jumatate din numarul spitalelor din judet nu au autorizatie de securitate la incendiu

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea a informat luni, 16 noiembrie 2020, ca in anul in curs cadrele Inspectiei de Prevenire din cadrul institutiei au efectuat 21 de controale la unitatile spitalicesti din judetul Constanta, precum si exercitii de evacuare."In urma controalelor au fost aplicate 277 sanctiuni, 259 de avertismente si 18 amenzi in valoare totala de 91.000 lei. In evidentele inspectoratului functioneaza 18 unitati sanitare cu spitalizare continua, din care 10 constructii nu au autorizatie de securitate la incendiu, 7 sunt autorizate si una nu necesita", a transmis ISU Dobrogea.Sambata seara, in Spitalul judetean de Urgenta din Piatra-Neamt a izbucnit un incendiu in urma caruia 10 pacienti au murit. Un medic a fost grav ranit si a fost dus in Belgia in incercarea de a-i salva viata. Medicii spun insa ca starea lui este grava.Citeste si: