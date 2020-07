47 de milioane de euro vor veni de la Comisia Europeana pentru construirea spitalului de urgenta Craiova

"Comisia Europeana a aprobat o investitie in valoare de 47 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru constructia unui spital regional de urgenta cu 800 de paturi la Craiova, in judetul Dolj. Acest proiect va imbunatati accesul populatiei locale la asistenta medicala de calitate, inclusiv la tratamente de chimioterapie salvatoare de vieti pentru pacientii bolnavi de cancer", a informat CE.Se preconizeaza ca spitalul va fi functional incepand din 2026.Construirea spitalului de urgenta din Regiunea de Sud-Vest a Romaniei va contribui la reducerea inegalitatilor in ceea ce priveste accesul la asistenta medicala, in special pentru persoanele din zone rurale si sarace. Acest lucru va permite diagnosticarea timpurie a unor afectiuni mai putin grave, ceea ce va spori sansele pacientilor de a beneficia de un tratament de succes, si va duce la reducerea numarului de decese si de dizabilitati pe termen lung."Pandemia de coronavirus a demonstrat inca o data cat de important este sa se investeasca in infrastructuri medicale moderne si eficiente, fapt care a fost si va continua sa fie prioritatea absoluta a politicii de coeziune a UE, dupa cum o arata adoptarea acestui proiect major", a declarat comisarul pentru coeziune si reforme, Elisa Ferreira.In acelasi timp, infrastructura si echipamentele moderne, precum si o mai buna organizare si gestionare vor asigura un tratament mai eficient al afectiunilor care pun viata in pericol. In plus, proiectul urmareste si sa contracareze exodul de inteligenta din randul personalului medical din regiune, oferindu-le medicilor si asistentilor medicali locali un mediu de lucru mai atractiv.