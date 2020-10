51 de persoane de la Spitalul de Psihiatrie de la Padureni Grajduri - pacienti si angajati - diagnosticate cu COVID-19

Potrivit DSP Iasi, in judetul Iasi sunt doua focare de Covid, unul fiind inregistrat la Spitalul de Psihiatrie de la Padureni Grajduri, unde sunt internati bolnavi cu afectiuni psihice care au comis infractiuni grave.Aici au fost depistate pozitiv 51 de persoane, intre care 44 de pacienti si sapte angajati. Initial, la acest spital au fost depistate trei cazuri, insa DSP a decis declansarea unei anchete epidemiologice, care a presupus testarea tuturor pacientilor si angajatilor.Un alt focar se inregistreaza la centrul de servicii sociale din localitatea ieseana Targu Frumos, unde 16 persoane au fost depistate pozitiv. DSP precizeaza ca ancheta este in desfasurare pentru identificarea contactilor directi in unitate.In judetul Iasi au fost inregistrate 295 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, numar record de la debutul pandemiei. Pana sambata, numarul total al cazurilor de Covid-19 la nivelul judetului a ajuns la 7.746, Iasiul fiind pe locul trei pe tara, dupa Bucuresti si Suceava.