Concentratoare de oxigen pentru spitalele din Timisoara unde sunt internati pacienti cu COVID-19. Medic: Pot face diferenta intre viata si moarte

. Vrem sa avem cat de multe paturi cu oxigen, pentru ca stim ca, odata ce un pacient cu o forma medie spre severa are cat mai devreme posibil acces la oxigen, probabilitatea ca el sa ajunga la ATI este mult mai scazuta. Deci, de fapt, ca sa degrevam cat mai multe paturi ATI, trebuie sa avem cat mai multe paturi cu oxigen. Avem o echipa care lucreaza in acest sens, mobilizam, bineinteles si resurse financiare si facem tot posibilul, chiar daca cresc acum cifrele foarte mult, sa putem avea o ingrijire medicala pentru fiecare timisorean care se imbolnaveste de COVID 19", a declarat si Dominic Fritz, primarul Timisoarei, care a fost prezent la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, in momentul sosirii aparatelor.



In acest moment, toti pacientii internati in zona rosie a Spitalului de Boli Infectioase Timisoara pot primi suport suplimentar de oxigen, fie prin conectarea aparatelor de respirat la instalatia de oxigen lichid a unitatii sanitare, fie prin folosirea concentratoarelor sosite in cursul acestei zile. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



Concentratoarele de oxigen sunt necesare pacientilor infectati cu noul coronavirus care dezvolta simptome respiratorii moderat severe. Aparatele realizeaza o separare a oxigenului din aer de celelalte gaze , cu ajutorul unor filtre special, ce contin zeolit. Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, concentratoarele sunt mobile si cantaresc 14 kg fiecare. Cu ajutorul acestora se poate asigura un debit de 5 l/min de oxigen cu o concentratie de pana la 93 la suta. Intervalul de timp pentru atingerea concentratiei optime este de sub un minut."Aceste concentratoare pot sa faca diferenta intre viata si moarte pentru ca, daca un pacient cu o forma moderata are insuficienta respiratorie, poate rapid sa se degradeze si sa ajunga in Terapie Intensiva. Oxigenoterapia poate sa impiedice acest lucru. Nu toti pacientii care se interneaza beneficiaza de oxigen. Si, atunci, pentru a-i ajuta si a avea toate paturile acoperite cu oxigenoterapie, pentru ca oxigenoterapia face jumatate din tratament, deci 50 la suta din tratamentul pacientilor cu COVID 19 necesita oxigenoterapie, impreuna cu Linde Gaz, si ii multumim si domnului primar Dominic Fritz ca ne-a ajutat in acest demers al nostru, am adus aceste concentratoare", a declarat prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" Timisoara.Cele 85 de concentratoare de oxigen au fost achizitionate de la compania Linde Gaz Romania de catre Spitalul de Boli Infectioase Timisoara, dar vor fi distribuite si celorlalte unitati sanitare suport COVID 19 din Timisoara.Astfel, Spitalul CFR va primi 15 asemenea aparate; Clinica de Recuperare Cardiovasculara, devenita sectie externa a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Doctor Victor Babes Timisoara, va primi 33 de concentratoare; Spitalului Municipal, pentru sectia ASCAR, ii sunt repartizate 22 de aparte, iar celelalte 15 concentratoare de oxigen vor ajunge in sectia de Boli Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase Timisoara."Avem un proiect