A murit Draga Olteanu Matei. Actrita avea 87 de ani

Cariera impresionanta

Sefa UPU SMURD Iasi Diana Cimpoesu a declarat ca, in pofida eforturilor echipei medicale, starea actritei s-a degradat, ea avand multiple afectiuni.De altfel, marti, 17 noiembrie, medicul declara ca Draga Olteanu Matei era in terapie intensiva cu suport respirator si hemodinamic, fiind o pacienta "extrem de fragila", care necesita in continuare mentinerea functiilor vitale.Draga Olteanu Matei a fost internata vineri, 13 noiembrie, la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, fiind adusa de la Piatra Neamt."A suferit o hemoragie digestiva superioara, cea mai probabila cauza fiind tratamentul anticoagulant pe care pacienta il are de mai multa vreme pentru o afectiune cardiovasculara. Este vorba de o pacienta si cu afectiuni cronice, boli cardiovasculare si endocrine. O pacienta care a fost preluata in urgenta. S-a inceput terapia si investigatiile diagnostice. Este in anestezie, terapie intensiva, pentru Clinica de Gastroenterologie si Patologie Iasi", declara atunci medicul Diana Cimpoesu.Nascuta la 24 octombrie 1933, la Bucuresti, Draga Olteanu Matei a jucat in 90 de filme, in peste 50 piese de teatru si 100 roluri de televiziune.De-a lungul carierei intinse de parcursul a 5 decenii, artista a interpretat zeci de roluri memorabile in film, teatru si televiziune, intre care "Cucoana Chirita" (regia - Mircea Dragan, 1986), "Ilustrate cu flori de camp" (regia - Andrei Blaier, 1974), "Nea Marin Miliardar" (regia - Sergiu Nicolaescu , 1979) sau "Buletin de Bucuresti" (regia - Virgil Calotescu, 1982).Draga Olteanu Matei a debutat in film cu un rol in lungmetrajul "Blanca" (1955), regizat de Mihai Iacob si Constantin Neagu, in distributia caruia se regaseau, printre altii, Amza Pellea si Silvia Popovici. Alaturi de acestia doi, dar si de actori precum Marin Moraru, Gheorghe Dinica Stefan Iordache , Victor Rebengiuc sau Tamara Buciuceanu-Botez, Draga Olteanu Matei este una dintre cele mai importante personalitati ale generatiei sale de actori.In 2003, a fost declarata cea mai iubita actrita la o gala organizata de TVR si PTWB (Prime Time World Broadcast).Dupa pensionarea de la Teatrul National din Bucuresti, in 2007, Draga Olteanu Matei s-a retras la Piatra Neamt, unde si-a infiintat propria companie - "Teatrul Vostru" - primul teatru particular din Romania cu actori neprofesionisti, insa acesta si-a intrerupt activitatea din cauza starii de sanatate a actritei.In 2010, intreaga cariera i-a fost rasplatita cu un trofeu Gopo.Pe aceeasi tema: " target="_blank">Draga Olteanu Matei a murit. Rolurile cu care a cucerit inimile publicului. Detalii impresionante despre viata fostei mari actrite