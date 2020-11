Acuzatiile cu privire la medicii care au facut sex in sectia ATI, considerate ca nefondate in urma anchetei conducerii SJU Gorj

Acuzatii de sex in sectia ATI la SJU Gorj

La 10 zile dupa aparitia acestor informatii, reprezentantii spitalului au finalizat raportul care ii avea drept protagonisti pe cei doi angajati."Comisia a solicitat prin intermediul asistentului sef declaratii cu privire la aspectele semnalate, personalului din sectia ATI. Din declaratiile date de 4 persoane care desfasoare activitate in aceasta sectie, rezultand faptul ca, in perioada de care se face vorbire in sesizarea anonima: domnul doctor si doamna doctor nu au fost vazuti impreuna, acestea au fost in izolare la domiciliu. Mai mult cele patru persoane relateaza ca aceste acuzatii sunt nefondate si jignitoare la adresa intregului personal al sectiei", se arata in comunicatul SJU Targu Jiu potrivit ziarului Libertatea Conducerea spitalului a mai transmis ca medicul rezident a fost detasat la unitatea medicala din Targu Jiu pe 2 iunie 2020 pe o perioada nedeterminata si ca a avut o "conduita ireprosabila.""In perioada 19.10.2020-26.10.2020 a efectuat garzi astfel: in data de 19.10 si in data de 25.10, asa cum rezulta din foile colective de prezenta din luna octombrie de la Sectia de ATI si ATI Covid, astfel ca afirmatiile dacute in sesizare cu privire la faptul ca domnul doctor N. a fost pontat incepand cu data de 19.10, desi nu era prezent la serviciu sunt nereale", se mai arata in raportul spitalului.O asistenta medicala si un medic de Terapie Intensiva de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu au fost acuzati in data de 19 noiembrie ca ar fi facut sex in timpul garzilor. Sesizarea anonima a venit pe mailul unitatii sanitare, potrivit managerului Spitalului Judetean de Urgenta Gorj.Potrivit lui Dumitru Vienescu, faptele s-ar fi petrecut atat in sectia ATI, cat si in alte sectii unde sunt tratati atat bolnavi de COVID-19, cat si pacienti non-COVID.Totul s-ar fi intamplat in luna octombrie. Vineri a dispus o comisie de ancheta care, pana pe 27 noiembrie, trebuie sa stabileasca daca cele sesizate sunt adevarate sau nu.Asistenta medicala lucreaza de aproximativ 4 ani in spital, iar medicul a fost detasat cu cateva luni inainte de izbucnirea epidemiei de COVID-19, pentru ca spitalul are deficit de medici de Anestezie si Terapie Intensiva. Atat asistenta, cat si medicul au efectuat garzi in zona COVID-19 si in cea non-COVID.Am fost sesizati pe adresa oficiala a spitalului. A spus despre acest scandal sexual, ca ar fi mancat intr-un cabinet impreuna, ca ar fi comandat anumite feluri de mancare, de la o anumita firma. Nu stiu daca s-a intamplat sau nu. Comisia va stabili daca s-a intamplat sau nu. Eu refuz sa cred ca s-a intamplat asa ceva. Dansul face garzi la Spitalul Judetean. Cand e medic de garda, e un singur medic, dar asistenti medicali sunt mai multi pe tura. De aceea, comisia va trebui sa ia declaratii de la fiecare asistent care a fost pe tura sa vada daca a fost sau nu a fost asa, a declarat managerul Spitalului Judetean Targu Jiu.Dumitru Vienescu a adaugat ca ancheta va urmari graficul cu garzile efectuate de medic pentru a afla daca cele sesizate se confirma. Tot comisia va trebui sa stabileasca daca asistenta medicala a fost in spital in perioada in care a fost confirmata cu infectie cu SARS-CoV-2.