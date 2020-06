Administratia Spitalelor Bucuresti: 304 pacienti confirmati cu virusul COVID-19 sunt internati la "Victor Babes", 77 la Colentina

Ziare.

ASSMB a precizat ca va prezenta zilnic informatii actualizate privind cele trei unitati sanitare pe care le are in administrare, pentru a contribui la informarea prompta si corecta opiniei publice.Astfel, la Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes, care dispune de 420 de paturi, sunt internate 304 persoane cu virusul COVID-19, dintre care sase se afla la Terapie Intensiva (ATI), arata sursa citata."De la declansarea pandemiei, in aceasta unitate sanitara de faza 1 au fost internate in total 2.247 persoane, din Bucuresti si din tara - din care 1.696 confirmate cu boala COVID-19 -, cel mai mare numar de pacienti internati dintre toate spitalele COVID din Romania. Mentionam ca la Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale 'Dr. Victor Babes', fiecare pacient suspect de infectie cu virusul SARS-CoV-2 ocupa un intreg salon, indiferent de numarul de paturi din acesta, pentru a preveni raspandirea bolii", se precizeaza in comunicatul ASSMB.De asemenea, la Spitalul Clinic Colentina sunt internate acum 77 de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, dintre care sapte se afla la Terapie Intensiva (ATI)."In total, de la sfarsitul lunii martie si pana in prezent, la Spitalul Clinic Colentina au fost internati 542 de pacienti confirmati cu COVID-19. Din totalul de 867 paturi de care dispune, spitalul a primit aviz de functionare pentru 455. Mentionam faptul ca Spitalul Clinic Colentina, unitate sanitara desemnata suport COVID prin ordin al ministrului Sanatatii, nu are in structura sa o sectie de boli infectioase", arata sursa citata.La Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, care a preluat toate cazurile de pacienti infectati care necesitau dializa, de la sfarsitul lunii martie si pana in prezent au fost internate 50 de persoane confirmate cu COVID-19.ASSMB adauga ca numarul de pacienti COVID-19 internati in aceste trei spitale din subordinea Primariei Capitalei a fost, de la inceputul pandemiei, de 2.288."Numarul de pacienti confirmati cu COVID-19 internati in aceste trei spitale de elita ale Primariei Capitalei a fost, de la inceputul pandemiei, de 2.288. Din datele oficiale ale INSP, reiese ca in Bucuresti, pana la aceasta data, a fost inregistrat un numar de aproximativ 2.500 de pacienti confirmati cu COVID-19", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, Primaria Capitalei, prin ASSMB, a asigurat in permanenta materialele de protectie, echipamentele si aparatura medicala necesare in aceasta perioada dificila si va lua in continuare toate masurile care se impun pentru a asigura tratarea prompta a bolnavilor de COVID-19.