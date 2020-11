Alianta Pacientilor Cronici din Romania: Pana cand lipsurile nu vor fi asumate, vom arde de vii in spitale, vom muri de cancer pulmonar inainte sa fim diagnosticati si vom fi ucisi lent de infectiile nosocomiale

Pacientii considera ca "sistemul de sanatate este o rana deschisa"."Pana cand lipsurile nu vor fi asumate, vom arde de vii in spitale , vom muri de cancer pulmonar inainte sa fim diagnosticati si vom fi ucisi lent de infectiile nosocomiale", au transmis pacientii."Alianta Pacientilor Cronici din Romania - APCR - regreta tragedia de la Piatra - Neamt si transmite condoleante familiilor indurerate! In acelasi timp condamna ferm sistemul de sanatate dar si specialistii politruci care etaleaza la TV-uri solutii imediate, dar de fapt nu se intampla nimic, doar castig politic de imagine! Acum toti acesti politruci au castigat imaginea sumbra de la Piatra-Neamt! Sistemul de sanatate este o rana deschisa, asemeni unei arsuri profunde si invadata de viermi", au transmis, luni, reprezentantii APCR. APotrivit organizatiei, "ranile sistemului de sanatate din Romania sunt vechi, mostenite si continuu scurmate, adancite si extinse de diversi politruci, de-a lungul a peste 30 de ani"."Sistemul de sanatate a fost si se afla sub o asidua tortura prin incompetenta, nepasare si mize politice. Noi, pacientii, suntem in centrul sistemului dintr-un singur punct de vedere: ranile lui se regasesc pe trupul nostru, infectiile lui sunt infectiile noastre. Cancerul din acest sistem metastazeaza tot in noi, pacientii. Iar in timp ce noi murim desi am avea sanse la viata, acest sistem bolnav este resuscitat cat sa faca loc viermilor care il devoreaza pentru binele comun al partidului, oricare ar fi acela. Niciodata nu s-a dorit restructurarea completa a sistemului si transformarea sa intr-un sistem de sanatate functional. Niciodata sanatatea nu a fost considerata o investitie, ci un cost. Si mai rau, sanatatea romanilor a ajuns in manile intinse ale unor obscuri membri de partid, maini intinse nu sa ajute, ci maini intinse care sa cerseasca functii", au mai transmis pacientii.Potrivit acestora, ceea ce s-a intamplat la Piatra Neamt, "reprezinta aceeasi veche rana a sistemului, care s-a deschis sub presiunea infectiei din interior"."Pana cand autoritatile nu vor taia in carne vie, pana cand nu vor intelege ca a bandaja superficial ranile nu reprezinta o solutie, pana cand lipsurile nu vor fi asumate, noi, pacientii, si medicii, vom continua sa resimtim ranile adanci ale acestui sistem si viermii care l-au invadat: vom arde de vii in spitale, vom muri de cancer pulmonar inainte sa fim diagnosticati si vom fi ucisi lent de infectiile nosocomiale care au pus stapanire pe spitale. Durerea e a noastra si a celor dragi noua, nu a sistemului, iar daca nu o rostim nici acum, nu ne ramane decat sa numaram zilnic decesele premature, exact asa cum o facem acum din cauza pandemiei", se mai arata in comunicatul APCR.APCR cere de urgenta Guvernului Romaniei, tuturor partidelor parlamentare sa hotarasca urgent solutii imediate, reale si care sa nu fie doar declaratii politice."Noi, pacientii, ne am saturat de luptele politice date pe viata si cadavrele noastre si de aceea cerem masuri imediate. Altfel, vom actiona prin toate metodele si procedurile legale pentru a ne apara vietile puse in pericol de lupta politica! Spitalele trebuie sa fie conduse de profesionisti, angajati in baza unui concurs, nu de politruci si lipitori de afise care-si primesc rasplata implicarii in viata unui partid sau altul! Vom avea la nesfarsit,, accidente" si nu vom beneficia de un sistem de sanatate cu strategii corecte si coerente", au mai transmis pacientii.Acestia cer presedintelui Klaus Iohannis sa opreasca genocidul."Este strigatul disperat al pacientilor din Romania, care-si vad viata pusa in pericol de un sistem de sanatate condus de ani buni de amatori si iresponsabili! Dumneavoastra sunteti ultima reduta de incredere a romanilor care va obliga sa luati atitudine, imediat si categoric! Nu mai permiteti politrucilor, indiferent de culoarea politica, sa va omoare poporul, cel care v-a ales in aceasta suprema demnitate publica! Treceti peste importanta castigului politic dedicat campaniei si intoarceti-va fata catre poporul care plange. Deznadejdea si minciunile politicienilor l-au coplesit si tensiunea este maxima", au mai precizat pacientii, in comunicatul de presa.Zece persoane au murit in incendiul care a izbucnit, sambata, la Sectia ATI a Spitalului Judetean din Piatra Neamt.CITESTE SI: Scandal in Unitatea de Primiri Urgente Baia Mare. Rudele unei femei cu COVID-19 au sarit sa ii bata pe medici