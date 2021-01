Alte 354 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore

Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 arata ca, potrivit datelor puse la dispozitie de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor (RENV), care tine evidenta vaccinarilor, numarul de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech in ultimele 24 de ore (prima administrare) este de 354.Ca urmare, numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech, incepand din 27 decembrie (prima administrare) este de 13.596.In ultimele 24 de ore, s-a inregistrat, la nivelul centrelor de vaccinare, o reactie comuna si minora (reactie generala).Potrivit sursei citate, din 27 decembrie si pana acum s-au inregistrat, la nivelul centrelor de vaccinare, 37 de reactii comune si minore, dintre care: 7 reactii locale cu durere la locul injectarii; 30 de reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie)."In intervalul 31.12.2020 - 02.01.2021, potrivit raportarilor ANMDMR, comunicate astazi, 3 ianuarie a.c., Institutului National de Sanatate Publica (INSP), numarul de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare este de 9 reactii comune si minore, dintre care:- 3 reactii de tip local; - 6 reactii generale.Facem precizarea ca astazi, 3 ianuarie a.c., programarile au vizat personalul medical aflat in ture sau servicii de garda", arata CNCAV.De asemenea, CNCAV mentioneaza ca programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.CITESTE SI: Protest pentru redeschiderea scolilor. Mai multi parinti cer reluarea cursurilor fara masti sau alte masuri de protectie