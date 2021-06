Consum "neobisnuit de mare" de morfina la Spitalul Judetean Arad. E ancheta interna

Directorul medical al SCJU, Lenuta Timis, a declarat marti ca ancheta vizeaza consumul de substante stupefiante in perioada 1 aprilie 2020 - 31 mai 2021. In acest moment putem afirma ca in perioada respectiva exista un consum neobisnuit de mare de morfina si alte substante stupefiante, fata de perioadele anterioare, la nivelul sectiilor de anestezie si terapie intensiva care au tratat pacienti bolnavi de COVID-19. Verificam foile de observatie ale tuturor pacientilor internati", a spus directorul medical.Conform sursei citate, deocamdata nu exista si o ancheta a Politiei in acest caz, fiind vorba doar de verificari interne Surse din cadrul unitatii sanitare au declarat ca din primavara anului trecut a crescut in special consumul de morfina si ar fi fost folosite 11.000 de doze pana la 31 mai 2021. La o singura sectie ATI, care are doar 12 paturi, ar fi fost folosite mai mult de jumatate din aceste doze, adica de aproximativ trei ori mai multe decat la alte sectii ATI cu pacienti COVID-19, care au si mai multe paturi.