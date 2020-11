Ancheta incendiului de la Neamt a fost preluata de procurorul care a instrumentat dosarul incendiului de la Colectiv

Ancheta este condusa de procurorul Marius Iacob de la Parchetul General, cel care s-a ocupat in trecut de cercetarile in cazul Colectiv sau de incendiul de la Maternitatea Giulesti."Este o echipa complexa de cercetare, pentru ca vrem sa stabilim cu exactitate ceea ce s-a intamplat, sa stabilim toate detaliile care sunt foarte importante in economia cazului. Cercetare la fata locului ar putea dura mai multe zile, ar putea dura si doua zile. Vom intra echipati corespunzator si vom lua toate masurile de preventie, pentru a elimina riscurile in aceste cercetari", a spus Iacob.Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in legatura cu imprejurarile in care a izbucnit incendiul de la Sectia ATI din incinta Spitalului Judetean Piatra Neamt, soldat cu zece morti ancheta fiind preluata de Parchetul General.CITESTE SI: