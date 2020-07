Angajati ai Spitalului "Beldiman" din Barlad care au incasat ilegal stimulentul de Covid de 2.500 de lei: electricieni, zidari, instalatori sau fochisti

Descoperirea a fost facuta in urma unui control al Curtii de Conturi Vaslui, efectual in luna iunie.Concret, 14 salariati ai unitatii, angajati pe posturi de electrician, spalatoreasa, tamplar, zidar, fochist, instalator au fost premiati cu 2.500 de lei, stimulentul de risc."Prin Dispozitia nr. 694/21.05.2020, privind acordarea stimulentului de risc pe perioada starii de urgenta, conducatorul unitatii sanitare a stabilit acordarea stimulentului de risc unui numar de 402 salariati in luna aprilie 2020, din care 388 persoane stabilite initial si 14 persoane stabilite suplimentar", mentioneaza raportul Curtii de Conturi.Specialistii Curtii de Conturi au aratat ca angajatii bagati pe gat de managera Daniela Bors, autoarea acestui artificiu vecin cu delapidarea, nu aveau ce cauta pe lista salariatilor legitimi a incasa stimulentul de risc."Din analiza documentelor prezentate s-a desprins faptul ca unii beneficiari ai stimulentului de risc (spalatoreasa, electrician, fochist, zidar, tamplar etc. ) nu se incadrau si nu au prestat activitati prevazute in mod expres de OUG 43/2020. In baza documentelelor prezentate de spital a rezultat ca activitatea acestor persoane a presupus expunere ridicata la infectare prin contactul direct cu pacientii internati, urmare a activitatilor specifice de spalare a lenjeriilor de pat" - scrie in raport, referitor la justificarile Danielei Bors, responsabila de neregulile descoperite.