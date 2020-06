Apel al doctorului Musta: "Respectati trei masuri simple, va rog! Nu exista zone ale tarii cu romani mai buni sau mai rai"

si stiu ca asa va fi si in continuare. Va multumesc pentru intelegere, pentru efort si pentru responsabilitate! Numai impreuna vom reusi!", si-a incheiat mesajul doctorul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.



"Respectati 3 masuri simple, va rog! Pentru cei dintre d-voastra care nu au legatura directa cu sistemul medical sau nu au trecut personal prin experienta Covid si poate nici nu cunosc persoane care sa se fi imbolnavit de Covid-19, probabil e mai greu de crezut acum pericolul care inca ne paste. Chiar daca la nivel mondial tocmai s-au depasit 10.000.000 de persoane contaminate oficial (probabil de inca de 10 ori in realitate, adica 100 de milioane de oameni) si 500.000 de persoane decedate care au avut si Covid-19... chiar daca am avut la inceputul pandemiei experientele concrete ale Italiei, Spaniei si a altor tari importante unde oamenii mureau ca nu mai aveau loc in spitale ... chiar daca acum centrul pandemiei este in Brazilia si India, unde se inregistreaza peste 10.000 de cazuri pe zi... chiar daca SUA tocmai a depasit 2,5 milioane de cazuri...chiar daca in Europa a reinceput cresterea alarmanta a numarului de persoane infectate in mai multe tari, printre care Bulgaria, Serbia, Cehia... chiar daca la noi in tara in ultimile zile avem un numar de persoane contaminate asemanator cu cel de la varful pandemiei si creste numarul celor internati la ATI...chiar daca exista numeroase marturii directe fie ale persoanelor care au trecut prin forme severe ale bolii, fie marturii ale medicilor care se confrunta direct cu evolutia imprevizibila a bolii...TOT NU ESTE DE AJUNS PENTRU UNII SA INTELEAGA CA ESTE ESENTIAL SA RESPECTAM IN CONTINUARE 3 MASURI SIMPLE, DAR CARE NE POT SALVA PE NOI SAU PE CEI DIN JURUL NOSTRU CARE POATE CA NU SUNT ATAT DE NOROCOSI INCAT SA FACA DOAR FORME USOARE:", a scris medicul Virgil Musta pe Facebook , duminica seara.Medicul Virgil Musta a spus ca datoria sa de doctor este atat sa trateze pacientii, cat si sa spuna oamenilor cum sa se fereasca de acest virus."Datoria mea de medic este impartita in doua directii. Una dintre ele o reprezinta tratarea pacientilor atunci cand ajung la spital, iar pentru asta am incercat si incerc in continuare sa folosesc cele mai potrivite metode in spitalul unde lucrez, fiind intr-un continuu proces de studiere si adaptare impreuna cu specialistii din si din lume. Cealalta directie, poate chiar mai importanta, este aceea de a spune oamenilor cum sa se fereasca, cum sa nu se imbolnaveasca. Acesta este si motivul pentru care am insistat pe toata durata de pana acum a pandemiei si voi insista si in continuare sa comunic cum pot eu mai bine tot ce cred ca v-ar ajuta sa nu luati acest virus, voi sau persoane dragi voua, care poate nu vor face doar forme usoare", a adaugat medicul.Virgil Musta face apel la oameni sa nu creada zvonurile si in continuare sa se informeze din surse sigure, dar mai ales sa respecte regulile."Am vazut si am tratat pana acum impreuna cu colegii mei multe cazuri, de la cele mai usoare, pana la forme severe, am vazut oameni luptadu-se din greu cu boala, deci nu vorbesc din auzite, amenintarea este cat se poate de reala si este esential sa controlam evolutia pandemiei in fiecare zona a tarii, in mod specific. Am datoria sa va atrag atentia asupra pericolelor care ne asteapta, asupra capcanelor in care puteti cadea daca nu va informati din surse sigure, daca dati crezare zvonurilor si nu actionati responsabil. Evaluati-va corect riscurile, respectati regulile si masurile de precautie si vegheati ca si altii sa le respecte, nu calatoriti in zone rosii cu multe imbolnaviri, evitati zonele aglomerate. Cu totii ne dorim sa putem petrece aceasta vara linistiti", a mai scris doctorul pe Facebook.Musta vorbeste, in mesajul sau, si despre reintoarcere la normalitate."Toti meritam reintoarcerea la normalitate, la libertate, dar in contextul actual aceasta se poate realiza numai treptat, cu respectarea regulilor de catre toti. Nu exista zone ale tarii cu romani mai buni sau mai rai, insa exista acum anumite focare (nu doar in Romania), care trebuie rapid izolate si corect gestionate. Este o responsabilitate comuna, atat a fiecaruia dintre noi, cat si a autoritatilor statului, pentru ca pandemia sa nu se extinda si sa fie tinuta sub control. Stiu ca este plictisitor sa vorbim despre acest subiect pe o perioada atat de lunga, mai ales acum cand dupa izolare oamenii isi doresc libertate, dar haideti sa nu uitam de ...sanatate. Le putem avea pe amandoua, daca ramaneti la fel de responsabili cum ati fost majoritatea covarsitoare dintre voi in prima parte a pandemiei si nici nu stiti cat de mult a contat acest lucru pentru toata lumea. Am simtit ca trebuie din nou sa va spun toate aceste lucruri, tocmai pentru ca am incredere in voi, simt ca v-am avut aproape de mine si de colegii mei in toata aceasta perioada in care am invatat practic impreuna cum sa facem fata cu bine