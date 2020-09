Apeluri disperate pentru donare de sange. Pacienti in stare foarte grava au nevoie de transfuzii pentru a supravietui

"Apelul este in continuare valabil, in continuare si in prezent e nevoie de mai multi donatori. Incercam sa prioritizam, incercam sa gasim alte solutii pentru transfuzia de sange sau de produse sanguine. Pana acum nu au fost probleme iesite din comun, cand am solicitat produse de sange sau sange am primit in ziua respectiva sau a doua zi, au fost rezolvate problemele, dar, pentru a evita aceasta graba in aprovizionarea cu produse sanguine este nevoie de mai multi donatori in continuare", a declarat miercuri, managerul Andras Nagy Robert.In urma cu aproape doua saptamani, acesta a facut un prim apel catre donatori, aratand ca starea multor pacienti internati in spital este grava si necesita sange, iar numarul accidentelor de circulatie a crescut dupa data de 15 mai, cand restrictiile impuse in contextul pandemiei s-au relaxat.Un apel similar a fost lansat miercuri si de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. "Rugam persoanele cu grupele O pozitiv si O negativ sa vina la noi in centru, sa doneze sange. Cel putin 5 bolnavi au mare nevoie de sange si trombocite:- O tanara in varsta de 20 de ani din Alba, internata in Sectia Hematologie Cluj, cu diagnosticul Leucemie acuta, stare grava- Un pacient in varsta de 43 ani, internat la Spitalul Blaj, diagnostic Limfom, stare grava- Alti trei pacienti, internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia, dintre care unul este diagnosticat cu Covid-19 si alte afectiuni asociate.Va asteptam! Program: Luni -Vineri, 7:30 - 12:00 Informatii la telefon: 0258.834050", au transmis reprezentantii Centrului de Transfuzie Sanguina Alba, miercuri, intr-o postare pe pagina de Facebook