Aproape 400 dintre angajatii Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti s-au infectat cu SARS-CoV-2 de la debutul pandemiei, cei mai multi lucrand in sectii non-COVID

"Astazi, cand vorbim, in SJU Ploiesti au fost sau sunt 59 de medici care s-au infectat, 198 de asistenti medicali, 92 de infirmiere, ingrijitoare, 22 de brancardieri si personal tehnic-administrativ - 25. (...)", a afirmat managerul spitalului, Bogdan Nica, intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri.Acesta a precizat ca, la un moment dat, la una dintre sectiile unitatii medicale, din sapte medici cinci au fost indisponibili din cauza carantinei."Ceea ce este interesant de spus este ca marea majoritate nu s-au infectat pe sectiile COVID, ci s-au infectat pe sectiile non-COVID si exista o explicatie si la explicatia asta avem o solutie", a afirmat Nica.El a aratat ca infectarile au avut loc in conditiile in care unii pacienti au fost internati pe diverse sectii avand teste PCR negative, insa dupa doua sau trei zile acestia incepeau sa prezinte simptome ale COVID-19, boala fiind ulterior confirmata."Am avut si 12 bolnavi pozitivi, care la internare au fost negativi", a afirmat Bogdan Nica.El a explicat ca in acest context au fost probleme cauzate de refuzul unor angajati, parte a personalului mediu din spital, de a mai intra in saloane, de teama infectarii."Refuzau, intrau in medicale, si-au dat si foarte multi demisia, de frica acestei boli, mai ales cei care au avut cazuri grave in familie", a spus el.Bogdan Nica a precizat ca spitalul a inregistrat inclusiv situatia in care 16 ambulante s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgente aducand toate pacienti cu forme grave ale COVID-19.El a precizat ca spitalul a inceput sa cumpere din fonduri proprii teste rapide care se fac personalului, dar si pacientilor, chiar si la doua zile, iar astfel in doua dintre sectiile unitatii medicale a fost rezolvat problema infectarilor.Consumul de oxigen la Sectia de boli infectioase a unitatii medicale a crescut de la 50 de butelii pe luna la 80 de butelii pe zi, iar sediul principal al spitalului, unde functioneaza cele mai multe dintre sectiile unitatii medicale, insa nu si cea de boli infectioase, consuma 800 de metri cubi de oxigen pe zi, iar in prezent se consuma 5.600 de metri cubi de oxigen zilnic.Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti are aproximativ 2.650 de angajati.