Mesaj disperat al asistentei sefe de la Sectia de Boli Infectioase din Alba Iulia: Curajul nostru dispare cand oamenii nu respecta regulile

Asistenta sefa a Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia, Marcela Vilcan, este unul dintre angajatii din sistem care au sustinut si promovat public respectarea regulilor sanitare."Si stiti ce este cel mai trist? Faptul ca nu zaresc nici o luminita la capatul tunelului..." a scris Marcela Vilcan. Aceasta se ocupa de bolnavi COVID inca de la inceputul epidemiei.Marti, in Alba erau peste 1.180 de cazuri active, iar presiunea pe spitalele din judet este foarte mare. Tot marti, la nivelul judetului, incidenta cazurilor noi de COVID-19 in ultimele 14 zile era de 2,53, cea mai mare din tara, dupa Bucuresti.Postarea Marcelei Vilcan:"As fi inceput atat de frumos... As fi inceput cu mirificul "A fost odata, ca niciodata...", dar pentru ca povestea noastra pare sa nu aiba un sfarsit pe care sa il putem deduce, pe care sa il putem vedea, nu pot incepe decat astfel:Am fost plini de elan, puternici si curajosi atunci cand multi in jurul nostru se ascundeau, am fost mereu alaturi de fiecare dintre cei care cu sau fara voia lor ne-au trecut pragul, am fost dedicati de la inceput si pana la sfarsit. Am mangaiat chipuri si suflete, am imbarbatat pe cei care au avut nevoie de acest lucru, am fost familia fiecaruia, pentru mai mult sau mai putin timp, atat cat ne-au fost pacienti.Am tratat si am ingrijit cum am stiut noi mai bine si cei mai multi dintre voi ati plecat acasa bine. Am primit de la voi multumirile atat de necesare pentru a putea merge noi mai departe. Am primit ce-i drept si ocare, dar nu au fost multe si le-am iertat si le-am uitat.Acum,Am pierdut din elan si puteri, iar curajul incepe sa dispara si el din cauza comportamentului multora dintre semenii nostri. Cand stii ca toata lumea "trage la aceeasi caruta", depasesti orice, ca se numeste oboseala care atinge tangential epuizarea, ca se numeste stres ori presiune psihica.Dar cand stii (pentru ca le traiesti) eforturile pe care le depui de peste o jumatate de an, iar atunci cand intri in magazinul din cartierul in care locuiesti si vezi cum doamna de la casierie sta cu nonsalanta cu masca pe barbie, servind un client care la randul sau este si el fara masca, simti ca te paraseste orice urma de intelegere.Cand intri in sucursala CEC si vezi cum toti, dar absolut toti angajatii de la ghisee stau la fel, cu masca sub barbie, atunci nu te mira ca refuz sa iti inmanez cartea de identitate si prefer sa o tin eu, astfel incat sa poti citi datele de pe ea. Cand iti mai spune si copilul ca exista si cate un cadru didactic care poarta masca la ore, la fel ca vanzatoarea de la magazinul din cartierul tau, stai si te intrebi: "Cu ce am gresit, Doamne?"Si stiti ce este cel mai trist? Faptul ca nu zaresc nici o luminita la capatul tunelului...".