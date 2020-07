Au fost ocupate toate locurile din spitalul de campanie dedicat COVID- 19, de pe Stadionul CFR din Timisoara

Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Timis, impreuna cu reprezentantii Ministerului Apararii Nationale si Spitalului Militar Timisoara cauta solutii pentru a suplimenta numarul de locuri in spitalul de campanie COVID - 19 de pe Stadionul CFR din Timisoara, avand in vedere numarul tot mai mare de cazuri de infectari cu noul coronavirus , in Timis. Cel mai probabil, in zilele urmatoare vor fi amenajate noi corturi in care vor fi tratati bolnavii.Inca din luna aprilie, pe Stadionul CFR din Timisoara a fost instalat acest spital de campanie, dotat cu tot ce este necesar pentru ingrijirea celor infectati cu noul coronavirus. Astfel, sunt organizate o zona medicala si una de izolare si carantinare. Aici au fost amplasate 56 de paturi pentru tratamentul cazurilor usoare si medii, dar si patru paturi ATI, pentru cazurile grave.Toate corturile sunt racordate la utilitati, au frigidere si televizoare. De asemenea, pentru personalul administrativ exista containere folosite pentru birouri si farmacie.Operationalizarea spitalului de campanie de pe Stadionul CFR vine in contextul in care, in acest moment, Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, functioneaza la capacitate maxima, avand toate locurile dedicate bolnavilor de coronavirus ocupate. In plus, alti pacienti au fost directionasi spre spitalele suport.Duminica, in Timis au fost inregistrate 12 noi cazuri de COVID-19, numarul total al celor infectati fiind 995.