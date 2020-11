Aurelian Suta, unul dintre cei mai apreciati caricaturisti romani, a murit de COVID-19. Desenul facut lui Bittman in spital: "Nu treci talica pe la mine sa-ti spun cum sta treaba?"

Aurelian Suta a murit la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu in cursul zilei de sambata, 7 noiembrie. Artistul a fost inmormantat luni, 9 noiembrie, in comuna Balesti, din judetul Gorj. A ajuns la spital in urma cu aproximativ 2 saptamani, fiind adus de urgenta dupa ce a lesinat. Testele aveau sa releve infectarea cu COVID-19.A postat mai multe mesaje pe Facebook din spital, spunand ca se simte bine, ca psihicul joaca un rol foarte important in vindecare si ca "merge pe mana medicilor", in ciuda controverselor din spatiul public.Intr-una dintre fotografiile postate pe Facebook l-a tintit pe Dan Bittman , alaturi de desen aparand mesajul "POZITIV! Si optimist! Nea Bitmane, nu treci talica pe la mine, pe la infectioase, sa-ti spun cum sta treaba?".Aurelian Suta a lucrat in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj, unde se ocupa cu realizarea portretelor-robot. Munca sa a fost folosita in cadrul a sute de anchete judiciare.