Avertisment al medicului iesean Mihnea Hurmuzache: "Daca nu impunem o luna cu masuri stricte, o vom duce asa o perioada lunga"

"Probabil se vor inchide multe locuri, asa cum s-au redeschis. Poate chiar ar fi bine sa impunem restrictii severe timp de o luna de zile, dar pentru toata Romania, fara exceptii. Daca nu impunem o luna de zile cu masuri stricte, o vom duce asa o perioada lunga de timp", a precizat Mihnea Hurmuzache.Medicul a precizat ca spitalele din Iasi sunt extrem de aglomerate, iar unii pacienti sunt mutati la sectiile unde pot fi tratati pentru bolile asociate."Este extrem de aglomerat in spitale . Incercam sa fie pastrati unii pacienti care au o stare generala mai buna in spitalele unde pot fi tratati pentru bolile asociate. Azi au fost 156 de cazuri noi la Iasi. Sigur suntem in top la numarul de infectari pentru ca nu se pot face minuni", a afirmat medicul.Medicul Hurmuzache a facut apel la purtarea mastii in spatiile aglomerate, pentru a evita infectarea."Degeaba se impun restrictii in unele zone daca lumea merge la piata, de exemplu, si nu poarta masca. Purtarea mastii ar trebui impusa in toate spatiile care ar putea deveni aglomerate. Vorbim aici despre purtarea mastii corect, atentie!, a avertizat Hurmuzache.