Avocatul Poporului, Renate Weber: "Au murit bebelusi, pur si simplu pentru ca au fost plimbati printre spitale, pe teste COVID care nu se faceau"

"Sa nu ne miram ca se ajunge la terapie intensiva pentru ca unii au comorbiditati, si acelea s-au accentuat in perioada aceasta. Ea a fost si din pacate va continua acum pentru ca din nou spitale au fost numite COVID, suport COVID, dar nu mai fac aproape nimic altceva. Eu vad o problema foarte mare in lipsa serviciilor medicale firesti, normale in aceasta perioada. (...) Au murit copii, au murit bebelusi, au murit copii de varsta foarte frageda, pur si simplu pentru ca au fost plimbati printre spitale, pe teste COVID care nu se faceau, care nu veneau", a declarat Renate Weber marti seara, la Antena 3.Ea a precizat ca este nevoie de "un plan, cum iesim din situatia asta" la care sa lucreze specialisti in domeniul sanitar.Avocatul Poporului a reclamat, de asemenea, o a doua problema "foarte grava", care este legata de educatie, ea catalogand anul 2020 "un an de sacrificiu" din punctul de vedere al invatamantului."Daca aceasta pandemie mai continua mult si noi continuam cu aceasta abordare pe invatamantul asta online, care nu prea e invatamant, o spun toti (...) o sa avem o generatie de sacrificiu, clar", a spus Weber.Ea a precizat ca afectati nu sunt doar elevii care au de dat examene finale, ci toti copiii cu varsta scolara.Curtea Constitutionala a respins marti, cu unanimitate de voturi, ca neintemeiata sesizarea Avocatului Poporului referitoare la prevederile privind "izolarea intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata" din Legea carantinei si cele referitoare la detasare."In ziua de 20 octombrie 2020, Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art.8 alin.(3)-(9) si ale art.19 alin.(2)-(6) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic si cu majoritate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art.19 alin.(1) din aceeasi lege, a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.8 alin.(3)-(9) cu referire la sintagma "izolarea intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare" si ale art.19 din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului", arata reprezentantii CCR , intr-un comunicat de presa.Pe 7 august, Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constitutionala prevederile articolului 8 din legea privin carantina, referitor la "izolarea intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare", dar si pe cele referitoare la detasare.Premierul Ludovic Orban a afirmat ca Avocatul Poporului recidiveaza si ataca "legi fundamentale". "Mie imi pare un atac impotriva intereselor fundamentale ale Romaniei" a spus seful Executivului.